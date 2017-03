WTA - Indian Wells 2017: in campo Schiavone, Errani e Giorgi - Source: Elsa/Getty Images North America

Mentre al maschile la giornata è dedicata al secondo al secondo turno di qualificazione, al femminile l'attenzione si sposta sul tabellone principale, spazio oggi agli incontri di primo turno, con una folta rappresentanza italiana. Sui campi di Indian Wells, inseguono pronto riscatto Errani, Giorgi e Schiavone, mentre Roberta Vinci, da testa di serie, usufruisce di un bye d'esordio. Schiavone, rispetto alle compagne, si trova in una situazione differente. Ha già alcune certezze, forte di due vittorie in sede di qualificazione e può sfidare quindi con fiducia la Chirico. Il match è in programma sul campo n.3, al termine dell'incontro tra Day e Nara.

Sara Errani - dopo diverso tempo oltre le prime 100 posizioni della classifica mondiale - gioca invece con la lussemburghese Minella. Tre precedenti, datati nel tempo, tre vittorie per l'azzurra. Dopo il ritiro a Melbourne, esperienza in chiaroscuro in Fed Cup. Italia al tappeto con la Slovacchia, diverse critiche per una Errani in affanno fisico. Sarita si presenta qui in cerca di risposte, contro una Minella di recente in semifinale a Taipei City. A Dubai, approdo da LL nel main draw, poi sconfitta con la Davis.

Infine, Camila Giorgi. A Doha, ritiro nel corso del match con la Davis. Riappare ad Indian Wells, Camila, con il consueto carico di dubbi, tra talento e interrogativi. Quarto confronto con la Larsson, due a uno per la maceratese, l'ultimo incrocio risale all'US Open del 2015, doppio 63 per la Giorgi. La Larsson non vive un periodo di forma eccelso, come dimostra il mancato sbarco nel tabellone principale a Doha. La sconfitta al primo turno a Dubai, con la Garcia, è prova ulteriore dell'appannamento.

