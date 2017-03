WTA - Indian Wells 2017: avanza solo Errani, fuori Schiavone e Giorgi - Source: Darrian Traynor

Amaro responso, nella notte, per i colori italiani. Al femminile, in attesa di Roberta Vinci, due eliminazioni e un solo successo. Avanza, di carattere, Sara Errani. Avvio in difetto con la Minella, la Errani concede 9 palle break nel solo primo set. Si arrabbia, lotta e risale, un punto alla volta. Dalle prime fasi del secondo riesce a costruire la sua partita, fatta di rincorse e sacrificio. Soffre, come naturale, al servizio, ma tiene meglio con la seconda e si infila nelle difese della lussemburghese. 64 75 e secondo turno.

Fuori, invece, Schiavone e Giorgi. Dopo un buon percorso di qualificazione, la milanese si arrende alla Chirico, brava a giocare, con attenzione e puntualità, gli scambi decisivi. Camila Giorgi cede il passo alla svedese Larsson. Match a lungo in equilibrio, tra errori e pregevoli soluzioni, con il tie-break che conferma la supremazia scandinava. I numeri, infatti, premiano la Larsson - 8 occasioni di rottura nel set iniziale - e condannano una Giorgi che riesce a far breccia nel gioco della svedese solo quando può spingere in risposta, piedi dentro al campo. 76 63, due rotture, nel secondo, certificano la vittoria della Larsson.

Importante affermazione per Belinda Bencic. La svizzera supera, piuttosto nettamente, la bulgara Pironkova. 64 61 il punteggio finale. Tutto facile anche per la Puig - 60 62 a Danielle Collins - mentre la Wickmayer prevale al terzo sulla Siegemund. Sorprende, per proporzioni, la vittoria della Rodina sulla McHale - 61 60 - infine la Ostapenko doma, al prolungamento del terzo, la Kovinic.

SINGLES - FIRST ROUND

Kirsten Flipkens (BEL) d Catherine Bellis (USA) | 4 - 6 | 6 - 1 | 6 - 4 |

[WC] Kayla Day (USA) d Kurumi Nara (JPN) | 6 - 3 | 6 - 4 |

Monica Niculescu (ROU) d Sorana Cirstea (ROU) | 4 - 6 | 6 - 3 | 6 - 1 |

Yanina Wickmayer (BEL) d Laura Siegemund (GER) | 6 - 3 | 3 - 6 | 6 - 4 |

Qiang Wang (CHN) d Kateryna Bondarenko (UKR) | 5 - 7 | 6 - 4 | 6 - 4 |

Louisa Chirico (USA) d [Q] Francesca Schiavone (ITA) | 6 - 3 | 6 - 3 |

Monica Puig (PUR) d [WC] Danielle Collins (USA) | 6 - 0 | 6 - 2 |

Belinda Bencic (SUI) d Tsvetana Pironkova (BUL) | 6 - 4 | 6 - 1 |

Johanna Larsson (SWE) d Camila Giorgi (ITA) | 7 - 6 (3) | 6 - 3 |

Madison Brengle (USA) d [Q] Tatjana Maria (GER) | 6 - 4 | 6 - 2 |

[L] Evgeniya Rodina (RUS) d Christina Mchale (USA) | 6 - 1 | 6 - 0 |

Heather Watson (GBR) d [WC] Nicole Gibbs (USA) | 4 - 6 | 6 - 2 | 6 - 2 |

Sara Errani (ITA) d [Q] Mandy Minella (LUX) | 1 - 6 | 6 - 4 | 7 - 5 |

[Q] Anett Kontaveit (EST) d Misaki Doi (JPN) | 7 - 5 | 6 - 4 |

Kristyna Pliskova (CZE) d [WC] Bethanie Mattek-Sands (USA) | 6 - 0 | 6 - 3 |

Jelena Ostapenko (LAT) d Danka Kovinic (MNE) | 6 - 4 | 2 - 6 | 7 - 6 (3) |