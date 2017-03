WTA - Indian Wells 2017, il programma femminile di giovedì

Source: Cameron Spencer

In attesa delle teste di serie, prosegue la prima tornata, al femminile, sui campi di Indian Wells. Numerose partite in programma quest'oggi, incroci interessanti. Sull'uno, l'esperta Jankovic fronteggia la Falconi. Dopo il mancato approdo nel tabellone principale a Doha e il primo turno a Dubai - KO con la Barthel - la serba prova ad accendersi. Un solo precedente, a Strasburgo nel 2015, favorevole proprio alla Jankovic. Sul medesimo campo, dopo il confronto tra Riske e Vekic, spazio a Beck e Bouchard. La canadese, semifinalista a Sydney in avvio di stagione, ma poi in difficoltà a Melbourne ed Acapulco, deve ritrovare le giuste coordinate.

Sul quattro, la Safarova - sconfitta in finale a Budapest dalla Babos - attende la Arruabarrena, pronta a sfruttare la sua maggior confidenza con la superficie. La sfortunata croata Tomljanovic, dopo un anno di stop, muove i primi passi nel circuito. Successo con la Bouchard in Messico, al BNP Paribas Open primo turno non semplice con la Goerges.

Due derby sul sette. La Parmentier trova la Dodin - quarto match, Parmentier in vantaggio di una lunghezza - mentre la Osaka sfida la Ozaki. Percorso di qualificazione per quest'ultima, due successi con Royg e Crawford per raggiungere la connazionale.

Programma (Italia +9)

STADIUM 1

13:00 - JELENA JANKOVIC (SRB) V IRINA FALCONI (USA)

15:00 - ALISON RISKE (USA) V DONNA VEKIC (CRO)

19:00 - ANNIKA BECK (GER) V EUGENIE BOUCHARD (CAN)

STADIUM 2

11:00 - VANIA KING (USA) V ANDREA PETKOVIC (GER)

13:00 - VIKTORIJA GOLUBIC (SUI) V LAUREN DAVIS (USA)

STADIUM 3

11:00 - TAYLOR TOWNSEND (USA) V MAGDA LINETTE (POL)

STADIUM 4

11:00 - LARA ARRUABARRENA (ESP) V LUCIE SAFAROVA (CZE)

13:00 - JENNIFER BRADY (USA) V SHELBY ROGERS (USA)

15:00 - YAROSLAVA SHVEDOVA (KAZ) V VARVARA LEPCHENKO (USA)

STADIUM 5

11:00 - JULIA GOERGES (GER) V AJLA TOMLJANOVIC (CRO)

15:00 - SARA SORRIBES TORMO (ESP) V EKATERINA MAKAROVA (RUS)

STADIUM 6

11:00 - KATERINA SINIAKOVA (CZE) V MONA BARTHEL (GER)

13:00 - SHUAI PENG (CHN) V LESIA TSURENKO (UKR)

STADIUM 7

11:00 - MARIANA DUQUE-MARIÑO (COL) V PATRICIA MARIA TIG (ROU)

13:00 - PAULINE PARMENTIER (FRA) V OCEANE DODIN (FRA)

17:00 - NAOMI OSAKA (JPN) V RISA OZAKI (JPN)