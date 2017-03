Indian Wells 2017 - Il programma femminile: spazio a Vinci ed Errani, diverse big in campo

Indian Wells 207 - Il programma femminile: spazio a Vinci ed Errani, diverse big in campo - Source: Quinn Rooney

Speranze azzurre. Fuori Schiavone e Giorgi, l'Italia perde due carte all'alba del 1000 americano e si riscopre fragile. Oggi, un'ulteriore puntata al tavolo da gioco, secondo impegno per Sara Errani, esordio per Roberta Vinci. Interrogativi da sciogliere sul veloce di Indian Wells, vittorie da inseguire per nobilitare una stagione fin qui difficile. Roberta trova la Brengle, non un incrocio impossibile. La condizione fisica, però, non è ottimale, cure continue per attutire il dolore, un problema che va ad inficiare le sicurezze della tarantina. Sarita, invece, sfida per la decima volta la Strycova. 7-2 avanti la Errani, KO nell'ultimo confronto a Wuhan.

Non solo Italia. Diverse giocatrici di spicco in campo. Derby britannico per la Konta. Primo impegno post Melbourne, di fronte la Watson, perfetta nel domare, in rimonta, la Gibbs. Garbine Muguruza "pesca" invece la Flipkens. Equilibrio al momento - 2-2 - lo scorso anno, a Mallorca, vittoria per la belga. Cinque giochi a Dubai per la spagnola, con Ka.Bondarenko, poi il ritiro. Curiosità per osservare la Muguruza. Ripresa o tracollo?

Sullo stesso campo, l'uno, anche Karolina Pliskova. La ceca è tra le favorite del torneo, ancor più dopo il forfait di Serena Williams. Titolo a Doha, un'ascesa costante. Tre vittorie in tre partite con la Puig, ma attenzione alla portoricana. La campionessa olimpica è in progresso e può insidiare la Pliskova quest'oggi.

Sul 2, Lucic Baroni - Day, mentre sul 3 la Cibulkova fronteggia una giocatrice coriacea come la Ostapenko. Sul 4, da seguire Svitolina - vs Wang - e Kuznetsova - vs Larsson - mentre sul 5 aperto a più soluzioni è il match tra Bertens e Bencic.

Il programma completo

STADIUM 1

11:00 - [11] JOHANNA KONTA (GBR) V HEATHER WATSON (GBR)

13:00 - KIRSTEN FLIPKENS (BEL) V [7] GARBIÑE MUGURUZA (ESP)

19:00 - [3] KAROLINA PLISKOVA (CZE) V MONICA PUIG (PUR)

STADIUM 2

11:00 - [32] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO) V KAYLA DAY (USA)

STADIUM 3

11:00 - [5] DOMINIKA CIBULKOVA (SVK) V JELENA OSTAPENKO (LAT)

13:00 - LOUISA CHIRICO (USA) V [29] IRINA-CAMELIA BEGU (ROU)

STADIUM 4

11:00 - [10] ELINA SVITOLINA (UKR) V QIANG WANG (CHN)

13:00 - JOHANNA LARSSON (SWE) V [8] SVETLANA KUZNETSOVA (RUS)

STADIUM 5

11:00 - [18] KIKI BERTENS (NED) V BELINDA BENCIC (SUI)

13:00 - KRISTYNA PLISKOVA (CZE) V [33] DARIA KASATKINA (RUS)

STADIUM 6

11:00 - [26] ROBERTA VINCI (ITA) V MADISON BRENGLE (USA)

STADIUM 7

11:00 - MONICA NICULESCU (ROU) V [15] TIMEA BACSINSZKY (SUI)

13:00 - SARA ERRANI (ITA) V [17] BARBORA STRYCOVA (CZE)

STADIUM 9

11:00 - YANINA WICKMAYER (BEL) V [24] DARIA GAVRILOVA (AUS)

13:00 - EVGENIYA RODINA (RUS) V [21] CAROLINE GARCIA (FRA)

17:00 - [19] ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS) V ANETT KONTAVEIT (EST)