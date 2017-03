Indian Wells 2017 - Vinci al terzo turno, fuori la Errani - BNP Paribas Open/Twitter

Differente destino per Vinci ed Errani sul veloce di Indian Wells. La tarantina prevale in due set sull'americana Brengle e approda così al terzo turno. La Errani, invece, cede al terzo alla Strycova e abbandona il 1000 a stelle e strisce. Per Roberta, dopo un periodo negativo, tra sconfitte e problemi fisici, una boccata d'ossigeno importante, un'iniezione di fiducia in vista di un match non semplice con Svetlana Kuznetsova. Può trarre indicazioni importanti dal BNP Paribas Open anche la Errani, brava a superare il primo scoglio e a reagire contro una tennista solida come la Strycova prolungando la lotta al terzo.

Diverse, come da previsione, le big in difficoltà. Dominika Cibulkova deve ricorrere al terzo parziale per piegare la tenace resistenza della lettone Ostapenko, mentre la Pliskova, terza testa di serie e possibile favorita dopo il forfait della Williams, deve replicare a una partenza in difetto con la Puig per evitare il ribaltone. 16 a favore della campionessa olimpica, poi periodico 64 di stampo ceco. Convince, finalmente, Garbine Muguruza. In cerca di certezze, concede la miseria di 5 giochi alla Flipkens. Il derby britannico premia la Konta. Al rientro, rifila un doppio 64 alla connazionale Watson, scrollandosi di dosso una ruggine naturale.

La sorpresa di giornata la regala la wild card Kayla Day. L'americana supera al termine di un confronto punto a punto la più quotata Lucic-Baroni. La Bacsinszky doma la Niculescu - 75 62 - la Bencic crolla al cospetto della Bertens (62 62 per l'olandese). Da segnalare, infine, la vittoria, non senza patemi, della Svitolina sulla Wang al prolungamento del terzo.

I risultati

SINGLES - SECOND ROUND

[26] Roberta Vinci (ITA) d Madison Brengle (USA) | 7 - 6 (5) | 6 - 4 |

[21] Caroline Garcia (FRA) d [L] Evgeniya Rodina (RUS) | 6 - 3 | 6 - 3 |

[11] Johanna Konta (GBR) d Heather Watson (GBR) | 6 - 4 | 6 - 4 |

[17] Barbora Strycova (CZE) d Sara Errani (ITA) | 6 - 4 | 5 - 7 | 6 - 2 |

[8] Svetlana Kuznetsova (RUS) d Johanna Larsson (SWE) | 7 - 6 (3) | 6 - 4 |

[19] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) d [Q] Anett Kontaveit (EST) | 6 - 4 | 6 - 4 |

Kristyna Pliskova (CZE) d Daria Kasatkina (RUS) | 6 - 0 | 6 - 3 |

[5] Dominika Cibulkova (SVK) d Jelena Ostapenko (LAT) | 6 - 4 | 3 - 6 | 6 - 3 |

[24] Daria Gavrilova (AUS) d Yanina Wickmayer (BEL) | 6 - 2 | 7 - 6 (5) |

[10] Elina Svitolina (UKR) d Qiang Wang (CHN) | 3 - 6 | 6 - 3 | 7 - 6 (3) |

[7] Garbiñe Muguruza (ESP) d Kirsten Flipkens (BEL) | 6 - 2 | 6 - 3 |

[WC] Kayla Day (USA) d [32] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) | 6 - 4 | 5 - 7 | 7 - 5 |

[29] Irina-Camelia Begu (ROU) d Louisa Chirico (USA) | 6 - 1 | 7 - 5 |

[3] Karolina Pliskova (CZE) d Monica Puig (PUR) | 1 - 6 | 6 - 4 | 6 - 4 |

[15] Timea Bacsinszky (SUI) d Monica Niculescu (ROU) | 7 - 5 | 6 - 2 |

[18] Kiki Bertens (NED) d Belinda Bencic (SUI) | 6 - 2 | 6 - 2 |