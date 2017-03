Indian Wells 2017, il programma femminile: in campo Halep, Kerber e Radwanska - Source: Clive Brunskill

Tocca ad Angelique Kerber aprire la giornata femminile sul campo principale. Derby teutonico, la Kerber gioca con la Petkovic. Confronto n.11, 7-3 per la seconda testa di serie del torneo. L'ultimo incrocio a Charleston, nel 2015. Periodico 64 Kerber. A seguire, partita di alto profilo tra due veterane, Jankovic e V.Williams. La serba ha una lunghezza di vantaggio - 7-6 - e ha dalla sua anche il precedente più recente, a Hong Kong. Da valutare la condizione di Venus. Per lei, un solo match dopo la finale a Melbourne, netta sconfitta con la Mladenovic a San Pietroburgo. Completa il pacchetto l'incontro tra Vandeweghe e Safarova.

Un solo match sul 2, Simona Halep - di nuovo in campo dopo lo stop per recuperare la migliore condizione - trova Donna Vekic, brava a regolare in tre la Falconi all'esordio. La Keys, sul 3, è favorita con la Duque Marino, la Vesnina parte con margine con la Rogers. Sul 4, spicca la presenza della Radwanska. La polacca è in difficoltà da alcune settimane - come dimostrano le prestazioni sottotono a Dubai e Doha - ma resta giocatrice di estrema qualità. Difficile possa impensierirla la Sorribes Tormo (buon percorso di qualificazione e vittoria coi fiocchi sulla Makarova al primo turno).

Carla Suarez Navarro punta a recuperare la miglior forma - oggi in campo con la Siniakova - mentre la Stosur lotta con la Goerges.

Il programma



STADIUM 1

11:00 - ANDREA PETKOVIC (GER) V [2] ANGELIQUE KERBER (GER)

13:00 - JELENA JANKOVIC (SRB) V [12] VENUS WILLIAMS (USA)

20:30 - [20] COCO VANDEWEGHE (USA) V LUCIE SAFAROVA (CZE)

STADIUM 2

11:00 - DONNA VEKIC (CRO) V [4] SIMONA HALEP (ROU)

STADIUM 3

11:00 - [9] MADISON KEYS (USA) V MARIANA DUQUE-MARIÑO (COL)

13:00 - [14] ELENA VESNINA (RUS) V SHELBY ROGERS (USA)

STADIUM 4

11:00 - MAGDA LINETTE (POL) V [13] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)

13:00 - [6] AGNIESZKA RADWANSKA (POL) V SARA SORRIBES TORMO (ESP)

15:00 - LAUREN DAVIS (USA) V [22] ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT)

STADIUM 5

11:00 - [28] KRISTINA MLADENOVIC (FRA) V ANNIKA BECK (GER)

13:00 - VARVARA LEPCHENKO (USA) V [25] TIMEA BABOS (HUN)

STADIUM 6

11:00 - [23] CARLA SUÁREZ NAVARRO (ESP) V KATERINA SINIAKOVA (CZE)

13:00 - [16] SAMANTHA STOSUR (AUS) V JULIA GOERGES (GER)

STADIUM 7

13:00 - NAOMI OSAKA (JPN) V [30] SHUAI ZHANG (CHN)

STADIUM 9

11:00 - [27] YULIA PUTINTSEVA (KAZ) V PAULINE PARMENTIER (FRA)

13:00 - SHUAI PENG (CHN) V [31] ANA KONJUH (CRO)