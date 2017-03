Indian Wells 2017 - Avanzano Halep e Kerber, Venus batte Jankovic

Foto: BNP Paribas Open/Twitter

Nessuna sorpresa, per quel concerne il tabellone femminile, a Indian Wells. Avanzano, senza fatica, le principali protagoniste. Curiosità per vedere all'opera Simona Halep, in difetto in questo scorcio di 2017 per problemi fisici. La rumena si conferma in buona forma e dilaga, dopo il 64 iniziale, nel secondo set con la wild card Vekic. Angelique Kerber - qualche interrogativo anche per lei, più volte KO nei primi mesi di stagione - concede invece tre giochi alla connazionale Petkovic e innalza la sua candidatura per un posto al sole nel 1000 americano.

La Sorribes Tormo non riesce a mettere in scacco Agnieszka Radwanska. Diversa cilindrata, la superficie, rapida, acuisce la distanza tra le due. La polacca si impone così 63 64. Caroline Wozniacki travolge la Linette - 63 60 - mentre Venus Williams - in chiaroscuro dopo la finale a Melbourne - vince in rimonta con la Jankovic. Abbrivio difficile per Venere - 16 - poi un grande ritorno, 76 61.

Altro successo per Madison Keys - 61 75 alla Duque - la Parmentier travolge la Putintseva - 62 63 - la Vesnina doma la Rogers - 64 75. Fuori Ana Konjuh - la croata si arrende 64 62 alla Peng - la Mladenovic prevale invece sulla Beck. La francese domina il primo set, 60, poi è brava a gestire il finale in equilibrio nel secondo (75). Da sottolineare, in chiusura, la W in tre della Goerges sulla Stosur.

Risultati, 2° turno

[4] Simona Halep (ROU) d [WC] Donna Vekic (CRO) | 6 - 4 | 6 - 1 |

[28] Kristina Mladenovic (FRA) d Annika Beck (GER) | 6 - 0 | 7 - 5 |

[Q] Shuai Peng (CHN) d [31] Ana Konjuh (CRO) | 6 - 4 | 6 - 2 |

[6] Agnieszka Radwanska (POL) d [Q] Sara Sorribes Tormo (ESP) | 6 - 3 | 6 - 4 |

[12] Venus Williams (USA) d Jelena Jankovic (SRB) | 1 - 6 | 7 - 6 (5) | 6 - 1 |

[13] Caroline Wozniacki (DEN) d [Q] Magda Linette (POL) | 6 - 3 | 6 - 0 |

Katerina Siniakova (CZE) d [23] Carla Suárez Navarro (ESP) | 6 - 3 | 7 - 5 |

Lauren Davis (USA) d [22] Anastasija Sevastova (LAT) | 7 - 5 | 6 - 3 |

Julia Goerges (GER) d [16] Samantha Stosur (AUS) | 4 - 6 | 6 - 4 | 6 - 4 |

Naomi Osaka (JPN) d [30] Shuai Zhang (CHN) | 6 - 4 | 6 - 2 |

[9] Madison Keys (USA) d [Q] Mariana Duque-Mariño (COL) | 6 - 1 | 7 - 5 |

[14] Elena Vesnina (RUS) d Shelby Rogers (USA) | 6 - 4 | 7 - 5 |

Pauline Parmentier (FRA) d [27] Yulia Putintseva (KAZ) | 6 - 2 | 6 - 3 |

[25] Timea Babos (HUN) d [Q] Varvara Lepchenko (USA) | 4 - 6 | 7 - 6 (2) | 6 - 2 |

[2] Angelique Kerber (GER) d Andrea Petkovic (GER) | 6 - 2 | 6 - 1 |