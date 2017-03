Google Plus

Indian Wells 2017 - Fuori la Vinci, ok Cibulkova, Ka.Pliskova e Muguruza - Foto: BNP Paribas Open/Twitter

Si chiude al terzo turno l'avventura americana di Roberta Vinci. Dopo il successo d'esordio con la Brengle, la tarantina cede il passo all'ottava testa di serie, la russa Kuznetsova. La tennista italiana recupera il difficile avvio, ma nel terzo consegna due volta la battuta e capitola per 6 giochi a 1.

Sorprende l'eliminazione di Johanna Konta. La britannica parte con giusto piglio e conduce il set iniziale senza apparente difficoltà. Il punto di volta nella zona centrale del secondo. La Garcia mette i piedi dentro al campo, spinge sulla seconda della Konta e firma a 15 il break, volando 42. L'abbrivio porta al 63 e rimette in discussione la sfida. Decide il tie-break del terzo, a senso unico. Urrah francese.

Avanzano, non senza difficoltà, Muguruza e Cibulkova. La spagnola conferma il suo alterno momento e soffre per due parziali con la wild card Kayla Day. Sul finire del secondo l'accelerazione della nativa di Caracas, 75 e altro registro nel set successivo. La slovacca, invece, si ritrova sotto 26 con Kr.Pliskova, ma con carattere si prende la partita. Due volte al prolungamento Cibulkova e Kr.Pliskova, doppia firma della prima.

Procede con passo regale Ka.Pliskova. Potenza ed eleganza per spegnere la Begu, giocatrice solida, da trattare con cura. 64 76 per la terza testa di serie. Affermazione di ampie proporzioni per la Svitolina. 62 61 a cancellare le incertezze iniziali qui ad Indian Wells. A completare il quadro, il successo, importante, della Bacsinszky sulla Bertens - 10 punti a 8 al tie-break del terzo - e quello della Pavlyuchenkova sulla Strycova, 63 62.

SINGLES - THIRD ROUND

[8] Svetlana Kuznetsova (RUS) d [26] Roberta Vinci (ITA) | 6 - 2 | 2 - 6 | 6 - 1 |

[21] Caroline Garcia (FRA) d [11] Johanna Konta (GBR) | 3 - 6 | 6 - 3 | 7 - 6 (1) |

[19] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) d [17] Barbora Strycova (CZE) | 6 - 3 | 6 - 2 |

[5] Dominika Cibulkova (SVK) d Kristyna Pliskova (CZE) | 2 - 6 | 7 - 6 (5) | 7 - 6 (4) |

[3] Karolina Pliskova (CZE) d [29] Irina-Camelia Begu (ROU) | 6 - 4 | 7 - 6 (2) |

[15] Timea Bacsinszky (SUI) d [18] Kiki Bertens (NED) | 6 - 3 | 5 - 7 | 7 - 6 (8) |

[7] Garbiñe Muguruza (ESP) d [WC] Kayla Day (USA) | 3 - 6 | 7 - 5 | 6 - 2 |

[10] Elina Svitolina (UKR) d [24] Daria Gavrilova (AUS) | 6 - 2 | 6 - 1 |