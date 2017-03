Indian Wells 2017, il programma femminile di lunedì: Halep - Mladenovic, Parmentier sulla strada della Kerber - Source: Clive Brunskill

Otto partire in programma, quest'oggi, per quel concerne il comparto femminile. A Indian Wells, in campo la parte bassa del tabellone, ultimi battiti di terzo turno, chi vince approda agli ottavi di finale. Nello Stadium 1, apertura di qualità con Angelique Kerber. Stagione difficile per la tedesca, pronta comunque a riprendersi la vetta WTA in virtù del forfait al BNP Paribas Open di Serena Williams. La semifinale a Dubai - sconfitta con la Svitolina - rappresenta il punto più alto, troppo poco per una come la Kerber. La Parmentier - reduce da una bella vittoria con la Putintseva - non sembra poter impensierire la teutonica, dipenderà molto dalla versione odierna di Angelique.

Al termine di questo match, spazio a Safarova e Venus Williams. Settimo incrocio, 4-2 per l'americana, ma la ceca ha dalla sua le ultime due sfide. Una Safarova in costante crescita, come dimostrano la finale a Budapest e la W con la Vandeweghe qui a Indian Wells. Da valutare, inoltre, il recupero di Venere, dopo la maratona con la Jankovic all'esordio. Un'altra americana, la Keys, chiude i battenti sull'uno, di fronte a lei la Osaka.

Sul 2, la maggiore attrazione è senza dubbio Agnieszka Radwanska. Si può riproporre qui il medesimo discorso fatto per la Kerber. Battute d'arresto inattese, Aga deve ritrovare fiducia e continuità. La Peng - sotto 3-2 nel conto dei precedenti - pare, almeno sulla carta, avversaria accomodante, aldilà dell'affermazione inattesa con la Konjuh dopo il perfetto percorso di qualificazione. Ad anticipare l'incontro tra Radwanska e Peng, la partita tra Vesnina e Babos.

Infine, sul 3, tre contese. Goerges - Davis ad introdurre la giornata, poi l'attesa lotta tra Mladenovic e Halep. La francese è in condizione, a rafforzare l'assunto la finale ad Acapulco - KO con la Tsurenko - mentre la Halep, dopo il buon esordio con la Vekic, deve confermare la ritrovata integrità fisica. Siniakova - Wozniacki al tramonto. La polacca, piccola pausa dopo la finale a Dubai, è favorita, ma attenzione alla ceca, lucida nel liquidare una Suarez Navarro in ritardo di condizione.

Il programma

11:00 - PAULINE PARMENTIER (FRA) V [2] ANGELIQUE KERBER (GER)

13:00 - LUCIE SAFAROVA (CZE) V [12] VENUS WILLIAMS (USA)

19:00 - [9] MADISON KEYS (USA) V NAOMI OSAKA (JPN)

STADIUM 2

11:00 - [14] ELENA VESNINA (RUS) V [25] TIMEA BABOS (HUN)

13:00 - [6] AGNIESZKA RADWANSKA (POL) V SHUAI PENG (CHN)

STADIUM 3

11:00 - JULIA GOERGES (GER) V LAUREN DAVIS (USA)

13:00 - [28] KRISTINA MLADENOVIC (FRA) V [4] SIMONA HALEP (ROU)

15:00 - KATERINA SINIAKOVA (CZE) V [13] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)