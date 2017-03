Indian Wells 2017 - Kerber di carattere, fuori Halep e Radwanska

Foto: BNP Paribas Open/Twitter

Carattere da n.1. Non la miglior Kerber, da alcuni mesi a questa parte. Tossine da digerire, il difficile approccio con la vetta della classifica WTA. Un calo naturale dopo una stagione da regina. Nel 2017, un'altalena pericolosa, a Indian Wells il rischio di una fragorosa caduta. Si salva, la tedesca, respinge l'attacco impetuoso di una Parmentier di lusso e nel terzo sale di colpi al tramonto di partita. Scarica di qualità, 75 ed ottavi.

Conferma invece condizione in divenire Simona Halep. Il tennis non fluisce in modo spontaneo, il lungo stop presenta il conto. Poche partite, poca attitudine alla lotta. Dall'altra parte della rete, una Mladenovic famelica. La partita si fa tirata, di nervi e braccio, periodico 63 di stampo francese. Brusco risveglio per la rumena, sulla carta, però, preventivabile. Inatteso il KO di Agnieszka Radwanska. Non trova il filo conduttore del suo gioco la polacca. Periodo in chiaroscuro, tonfo con la Peng. La qualificata cinese batte per la terza volta in sei incontri Aga e mette in equilibrio la rivalità. Doppio 64 e approdo tra le migliori 16.

Stupisce, una volta ancora, Venus Williams. Eterna campionessa, doma in due set la Safarova. 64 62, secondo squillo americano, dopo la maratona con la Jankovic. Scherza con il tempo Venere, colora di eleganza l'ultimo rettilineo di carriera. Il tennis a stelle e strisce può infine gioire anche per il ritorno consolidato di Madison Keys. 61 64 alla Osaka.

A completare il quadro, tre affermazioni piuttosto nette. Caroline Wozniacki doma 61 64 la Siniakova e si candida a possibile mina vagante per la vittoria finale, la Vesnina piega in tre la Babos, mentre la Davis regola agilmente la Goerges.

Risultati

SINGLES - THIRD ROUND

[2] Angelique Kerber (GER) d Pauline Parmentier (FRA) | 7 - 5 | 3 - 6 | 7 - 5 |

[14] Elena Vesnina (RUS) d [25] Timea Babos (HUN) | 6 - 4 | 1 - 6 | 6 - 4 |

[Q] Shuai Peng (CHN) d [6] Agnieszka Radwanska (POL) | 6 - 4 | 6 - 4 |

[28] Kristina Mladenovic (FRA) d [4] Simona Halep (ROU) | 6 - 3 | 6 - 3 |

Lauren Davis (USA) d Julia Goerges (GER) | 6 - 1 | 6 - 4 |

[13] Caroline Wozniacki (DEN) d Katerina Siniakova (CZE) | 6 - 3 | 6 - 1 |

[9] Madison Keys (USA) d Naomi Osaka (JPN) | 6 - 1 | 6 - 4 |

[12] Venus Williams (USA) d Lucie Safarova (CZE) | 6 - 4 | 6 - 2 |