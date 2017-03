Indian Wells 2017, il programma femminile di martedì: Kerber - Vesnina, Muguruza alla prova Svitolina

Caroline Wozniacki - Foto: BNP Paribas Open/Twitter

Ottavi di finale al femminile sui campi di Indian Wells. Nello Stadium 1, tre incontri in programma. Ad aprire il match tra Garcia e Kuznetsova. Per entrambe, vittoria al terzo per raggiungere il quarto turno. Test nobile per la tennista francese con Johanna Konta, incrocio di qualità per la russa con la nostra Roberta Vinci. Pronostico aperto. A seguire, Venus Williams. La padrona di casa attende la sorpresa Peng. Sesto impegno al BNP Paribas Open per l'asiatica. Percorso di qualificazione, poi una sequenza importante, con Tsurenko, Konjuh e Radwanska. Mina vagante, ma Venus è favorita. Infine, confronto elettrico tra Keys e Wozniacki. Due sole partite nel 2017 per la Keys, finali a Doha e Dubai per la danese. L'ago della bilancia pende quindi dalla parte di Caroline, ma la voglia di (ri)emergere della Keys può alterare l'equilibrio. Un solo precedente tra le due, all'US Open dello scorso anno. W Wozniacki.

Sul 2, Cibulkova e Kerber. La slovacca gioca per l'ottava volta contro la Pavlyuchenkova. 5-2 Cibulkova al momento, in stagione, a Doha, 62 al terzo per Dominika. Cammino non semplice per la nativa di Bratislava, affermazioni sofferte con Ostapenko e Kr.Pliskova. Per la Pavlyuchenkova, solido sigillo con la Strycova. Angelique Kerber, invece, attende la Vesnina. Interrogativi teutonici. Pecca, la Kerber, in continuità. Parte con margine, per classifica e status, ma la Vesnina è minaccia reale. 3-1 Kerber, ma l'ultimo incontro tra le due risale al 2013.

Sul 3, le ultime sfide. Karolina Pliskova è la possibile favorita al successo finale. Una Bacsinszky di ritorno - tie-break del terzo durissimo con la Bertens - può mettere a dura prova la tenuta ceca. La Muguruza valuta il suo momento con la Svitolina. Titolo a Dubai, vittoria tonante con la Gavrilova, attenzione all'ucraina. La Svitolina, inoltre, ha dalla sua le ultime due partite con la spagnola. Chiude il quadro, l'incontro tra Davis e Mladenovic.

Il programma (Italia +8)

STADIUM 1

11:00 - [21] CAROLINE GARCIA (FRA) V [8] SVETLANA KUZNETSOVA (RUS)

14:00 - SHUAI PENG (CHN) V [12] VENUS WILLIAMS (USA)

20:30 - [9] MADISON KEYS (USA) V [13] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)

STADIUM 2

13:00 - [5] DOMINIKA CIBULKOVA (SVK) V [19] ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS)

18:00 - [14] ELENA VESNINA (RUS) V [2] ANGELIQUE KERBER (GER)

STADIUM 3

11:00 - [3] KAROLINA PLISKOVA (CZE) V [15] TIMEA BACSINSZKY (SUI)

13:00 - [10] ELINA SVITOLINA (UKR) V [7] GARBIÑE MUGURUZA (ESP)

15:00 - LAUREN DAVIS (USA) V [28] KRISTINA MLADENOVIC (FRA)