Indian Wells 2017 - Fuori Kerber e Cibulkova

Foto: BNP Paribas Open/Twitter

Pioggia di sorprese nella notte italiana. Ad Indian Wells, si conferma incerto il torneo femminile. Fuori - per problemi fisici - Serena Williams (la rinuncia all'alba della competizione), al terzo turno KO prematuro per Halep e Radwanska, ora è la Kerber a cedere il passo. La tedesca attraversa un momento particolarmente delicato, non riesce ad ingranare in questa stagione e colleziona prestazioni non all'altezza del suo status. Pronta a vestire nuovamente panni da n.1, crolla al cospetto di una Vesnina che scende in campo senza alcun timore reverenziale. La russa gioca un tennis d'attacco, piacevole. Ritmo e spinta continua per intimidire una Kerber incerta. Periodico 63 e ribaltone inatteso.

Saluta il BNP Paribas Open anche Dominika Cibulkova. La slovacca si arrende in tre set alla Pavlyuchenkova. Non manca il carattere - marchio di fabbrica della Cibulkova - ma il terzo parziale premia una Pavlyuchenkova sostanzialmente perfetta. Concede un punto con la prima ed è devastante in risposta, un tornado che travolge la tenue resistenza della quinta testa di serie.

Venus Williams paga un incerto approccio con la partita contro Shuai Peng, ma risale la corrente d'esperienza. Venere domina il secondo set e archivia la pratica 63 al terzo. Sorride la maggiore delle sorelle Williams, meno l'altra americana, Madison Keys. Scarsa attitudine al contesto di gara, la prolungata assenza presenta il conto. La Keys cade in due set. 64 64.

L'infortunio di Timea Bacsinszky semplifica il compito di Karolina Pliskova. Sei giochi - 5-1 ceco - poi il ritiro in lacrime dell'elvetica. Di peso l'affermazione della Muguruza. La spagnola interrompe l'impressionante striscia della Svitolina e nobilita una stagione fin qui in chiaroscuro. Reazione positiva dopo l'16 del secondo parziale. Infine, la Kuznetsova, dopo la W con la Vinci, mette in scacco la Garcia, mentre la Mladenovic non ha problemi con la Davis.

Risultati

[19] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) d [5] Dominika Cibulkova (SVK) | 6 - 4 | 3 - 6 | 6 - 2 |

[8] Svetlana Kuznetsova (RUS) d [21] Caroline Garcia (FRA) | 6 - 1 | 6 - 4 |

[28] Kristina Mladenovic (FRA) d Lauren Davis (USA) | 6 - 3 | 6 - 3 |

[12] Venus Williams (USA) d [Q] Shuai Peng (CHN) | 3 - 6 | 6 - 1 | 6 - 3 |

[14] Elena Vesnina (RUS) d [2] Angelique Kerber (GER) | 6 - 3 | 6 - 3 |

[7] Garbiñe Muguruza (ESP) d [10] Elina Svitolina (UKR) | 7 - 6 (5) | 1 - 6 | 6 - 0 |

[3] Karolina Pliskova (CZE) d [15] Timea Bacsinszky (SUI) | 5 - 1 | RET

(13) Caroline Wozniacki (DEN) d (9) Madison Keys (USA) | 6 - 4 | 6 - 4