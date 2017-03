Indian Wells 2017, il programma femminile di mercoledì

Foto: BNP Paribas Open/Twitter

Spazio, nella giornata odierna, ai quarti di finale. Due incontri in programma, due partite sulla carta molto interessanti. Derby di Russia ad aprire, con l'incrocio tra Svetlana Kuznetsova e Anastasia Pavlyuchenkova. Le due si affrontano per la nona volta, con la Kuznetsova in vantaggio 5-3. Le sfide di stagione spostano però l'ago della bilancia, 2-0 infatti nel 2017 per la Pavlyuchenkova. Dopo l'assolo a Sydney - 75 63 - la replica di qualità a Melbourne, nel primo Slam dell'anno. Periodico 63. Un cammino fin qui importante per la Pavlyuchenkova. Esordio soft con la Kontaveit, poi in sequenza Strycova e Cibulkova, giocatrici ostiche, di grande carattere. Per la Kuznetsova, invece, qualche problema con la nostra Vinci, volata vincente con la Garcia. Un avvicinamento, per entrambe, ricco di interrogativi al torneo corrente. Lungo stop, dopo il secondo turno a S.Pietroburgo, per la Kuznetsova, prestazioni sotto allo standard abituale per la Pavlyuchenkova, sia a Doha che a Dubai.

Il secondo match oppone Karolina Pliskova e Garbine Muguruza. Possibile finale anticipata, viste le rovinose cadute di altre protagoniste, Kerber in primis. La ceca comanda con margine la rivalità, cinque vittorie con la spagnola in sei appuntamenti. Poche settimane fa, sussulto in Fed Cup. L'unica gioia della Muguruza al Roland Garros del 2013. Attenzione però a sottovalutare la nativa di Caracas. La performance con la Svitolina racconta di una Muguruza in netta crescita. La Pliskova parte quindi con leggero vantaggio, in virtù anche dei risultati di stagione. La terza testa di serie vanta infatti due titoli pesanti, a Brisbane e Doha, un solo capitombolo significativo, a Doha, frutto di un naturale calo di concentrazione. Negli ottavi, pochi minuti in campo, poi il ritiro della Bacsinszky. Condizione ottimale quindi, attenzione massima, perché la Muguruza fa comunque paura.

Il programma (Italia +8)

STADIUM 1

13:00 - [19] ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS) V [8] SVETLANA KUZNETSOVA (RUS)

19:00 - [3] KAROLINA PLISKOVA (CZE) V [7] GARBIÑE MUGURUZA (ESP)