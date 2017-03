Indian Wells 2017 - Kuznetsova e Ka.Pliskova in semifinale

Foto: BNP Paribas Open/Twitter

Svetlana Kuznetsova e Karolina Pliskova, queste le prime due semifinaliste al BNP Paribas Open. La Kuznetsova si aggiudica il derby russo con la Pavlyuchenkova, mentre la Pliskova doma, con doppio tie-break, la Muguruza. Due partite di diverso tenore, la prima senza particolare storia, la seconda di fuga e rincorsa. La Kuznetsova gioca un match estremamente solido, raccoglie molto con il servizio - 80% di punti con la prima, 60% di punti con la seconda - e dispone della connazionale. Solo due palle break concesse, una pressione costante in risposta. L'unico momento di difficoltà in avvio di secondo set. La Kuznetsova perde il servizio e si ritrova sotto 20. Da lì, monologo assoluto. 6 giochi e semifinale. Un ritorno coi fiocchi.

Foto: WTA

Più atteso il confronto tra Pliskova e Muguruza. La ceca, in un contesto femminile alterno e privo di una figura di riferimento, rappresenta una delle poche certezze, la spagnola è invece un cavallo di ritorno. La partita segue un canovaccio simile in entrambi i parziali. Pallina alla mano le due tenniste sono in costante difficoltà, il servizio non ricopre ruolo primario. La Pliskova ha un buon avvio in entrambi i set, sale 41 nel primo e 52 nel secondo. La Muguruza, di contro, ha carattere e forza per rispolverare il suo tennis, per rinviare la disfatta. Si affianca alla ceca, nel secondo cancella addirittura due palle match e trascina i due parziali al tie-break. Il prolungamento premia però la Pliskova, sottolinea la maggior confidenza della nativa di Louny. Il primo tie-break si chiude 7 punti a 2, la Muguruza si avvicina nel secondo, ma un pesante doppio fallo sancisce la resa. Per la spagnola resta comunque un buon torneo, un punto di ripartenza in vista del prossimo impegno a Miami e della stagione in rosso.

SINGLES - QUARTERFINALS

[8] Svetlana Kuznetsova (RUS) d [19] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 6 - 3 | 6 - 2 |

[3] Karolina Pliskova (CZE) d [7] Garbiñe Muguruza (ESP) | 7 - 6 (2) | 7 - 6 (5) |