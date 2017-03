Indian Wells 2017 - Il programma femminile, ultimi due quarti quest'oggi - Foto: BNP Paribas Open

Il tabellone femminile si allinea a livello di semifinale. Ultimi due quarti quest'oggi, Caroline Wozniacki sfida Kristina Mladenovic, Venus Williams attende invece Elena Vesnina. Due partite interessanti, senza una linea di demarcazione precisa. La Wozniacki ha un record immacolato con la transalpina, sue, infatti, le tre precedenti apparizioni, tutte sul veloce. Lo scorso anno, finale a Hong Kong, 62 al terzo per la danese. Al terzo turno un'affermazione importante con la Keys. La Mladenovic, di contro, ha nel secondo turno il punto di volta del suo torneo, grazie alla W sulla Halep, con periodico 63. Per entrambe una stagione fin qui positiva. La Wozniacki vanta due finali, a Dubai e Doha, la Mladenovic la finale ad Acapulco e il titolo a San Pietroburgo. Difficile quindi un pronostico secco, leggero vantaggio per Caroline.

Source: Matthew Stockman

A seguire, come detto, la maggiore delle sorelle Williams e la russa Vesnina. Venus sta centellinando le sue energie, rispetto per fisico e contesto. Finale a Melbourne, quarti ad Indian Wells, nel mezzo una fermata in tono minore a San Pietroburgo. Al BNP Paribas Open, un percorso convincente, due vittorie in tre con Jankovic e Peng, successo netto con la Babos. La Vesnina è al miglior risultato di stagione. Un 2017 in chiaroscuro, qui primi lampi di tennis e talento. Negli ottavi, colpo di peso con la Kerber, favorito dalla luna alterna della teutonica. Con Venus, ha l'occasione per nobilitare la sua permanenza californiana. Equilibrio tra le due all'alba della sfida odierna. La Vesnina ha una lunghezza di vantaggio, 3-2. Nel 2016, per lei, la vittoria 62 al terzo a Miami.

Il programma (Italia +8 ore)

STADIUM 1

11:00 - [13] CAROLINE WOZNIACKI (DEN) V [28] KRISTINA MLADENOVIC (FRA)

17:00 - [12] VENUS WILLIAMS (USA) V [14] ELENA VESNINA (RUS)