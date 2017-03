Indian Wells 2017 - Il programma femminile: prima semifinale, in campo Mladenovic e Vesnina - Source: Matthew Stockman

La semifinale della parte bassa del tabellone - al BNP Paribas Open - oppone Kristina Mladenovic ed Elena Vesnina. Un confronto inatteso in apertura di competizione. Un incrocio favorito dalle carenze di alcune protagoniste, su tutte Angelique Kerber, Simona Halep ed Agnieszka Radwanska. Per Mladenovic e Vesnina l'occasione è quindi ghiotta, la finale è a un passo. Il 1000 californiano è tra i più seguiti nella stagione della racchetta, a più riprese assimilato a un torneo del Grande Slam. Si evince da questo l'importanza del match in programma nella notte italiana, dopo gli ultimi due quarti a livello ATP.

Difficile identificare una favorita. Il percorso di entrambe è estremamente convincente. La Mladenovic raggiunge la semifinale dopo la vittoria in rimonta sulla Wozniacki, in precedenza, al secondo turno, l'affermazione pesante con la Halep. La Vesnina, invece, ha nel suo "bagaglio" la W con la Kerber, per ultima la recita, vincente, con la maggiore delle sorelle Williams.

Differente è invece il cammino stagionale. Dopo il KO prematuro in Australia, ruolino di marcia sostanzialmente perfetto per la transalpina, come detto nei giorni scorsi capace di conquistare il titolo a San Pietroburgo e volare in finale ad Acapulco. Risultati che, sommati all'alto rendimento qui a Indian Wells, spalancano le porte delle prime venti posizioni del ranking WTA. La Vesnina non ha fin qui molto in "cassaforte". Mai oltre il terzo turno la russa, fuori al 2° turno a Dubai con la Konjuh prima del torneo corrente.

Due i precedenti tra Mladenovic e Vesnina, entrambi favorevoli a quest'ultima. Nel 2014, sulla terra dell'Estoril, 64 61, l'anno successivo, ad Auckland, 75 62. Riscontri che forniscono indicazioni parziali, tra qualche ora parola al campo.

Il programma

3.00 (ora italiana) Mladenovic - Vesnina