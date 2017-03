WTA - Miami Open 2017, il tabellone femminile: la parte alta, guida la Kerber, c'è la Vinci - Getty images

Chiusa la parentesi dedicata al 1000 di Indian Wells, il circuito della racchetta riparte alla volta di Miami. Seconda fermata di prestigio, un torneo, specie al femminile, ricco di interrogativi. Come conferma la finale californiana tra Vesnina e Kuznetsova, difficile far previsioni. Il tabellone - noto da qualche ora - permette però qualche analisi, giusto considerare il percorso delle protagoniste presenti. Manca Serena Williams, da oggi Angelique Kerber è di nuovo la prima giocatrice del ranking. Questi i punti fermi, in attesa della risposta del campo. La tedesca guida quindi il gruppo, è la prima testa di serie e comanda la parte alta. Il suo cammino, dopo il bye d'esordio, si presenta non semplice. Duan o Siegemund, poi l'ostacolo Kasatkina, al terzo turno, pericoloso, visto l'alterno rendimento della teutonica. La Kerber soffre giocatrici in grado di tenerla sul rettangolo a lungo, in grado di scoprirne le attuali carenze. Passaggio fondamentale, perché l'eventuale quarto turno con Bertens o Suarez - la spagnola è in ritardo di condizione e dunque non al meglio - appare invece più alla portata.

A livello d'ottavi, incrocio probabile con Svetlana Kuznetsova, finalista la scorsa settima a Indian Wells. La russa sbarca in fiducia a Miami, da valutare residue energie e reazione alla sconfitta con la connazionale Vesnina. Interessante la possibile rivincita, al terzo turno, tra Kuznetsova e Vinci, unica azzurra presente nella parte alta. Roberta entra in gioco alla seconda tornata, contro la wild card Anisimova o una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La Kuznetsova deve invece battere Minella o Kr.Pliskova. Al quarto turno, secondo classifica, per la ragazza di San Pietroburgo, Mladenovic o Venus Williams. Venere rappresenta una certezza, aldilà di età e naturali passaggi a vuoto. La Mladenovic - semifinalista a Indian Wells - una mina vagante di cui tener conto. Terzo turno interessante, aldilà di possibili controprestazioni in precedenza.

Source: Quinn Rooney

Nella seconda porzione della parte alta, comanda Simona Halep. Diversi dubbi aleggiano sulla rumena, ferma a lungo in stagione per ritrovare la perfetta forma. In crescita, non ancora però al top. La sconfitta con la Mladenovic di qualche giorno fa conferma l'assunto. La Halep attende Kucova o Osaka, a seguire la Makarova. Un percorso quindi non proibitivo, anche perché il quarto turno propone la Stosur (ingresso probabile con la Bouchard), in difficoltà in queste settimane. La sorpresa, in questa zona, può essere la Garcia.

Infine, Johanna Konta e Madison Keys. Una manciata di partite in stagione, sprazzi di tennis, ora un atteso salto di qualità. La Garcia a stoppare i sogni britannici a Indian Wells, la Wozniacki a respingere invece il ritorno americano. Le due puntano il quarto turno, ma prima non mancano rischi e trappole. Per la Konta, Cornet e poi Babos, per la Keys soprattutto Begu.

I probabili quarti della parte alta

Kerber - Kuznetsova

Halep - Keys