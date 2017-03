WTA - Miami Open 2017, il tabellone femminile: la parte bassa, Errani - Bencic, Ka.Pliskova il riferimento - Source: Clive Brunskill

Se la parte alta del tabellone femminile al Miami Open 2017 offre diversi spunti d'interesse - data la presenza di Angelique Kerber, prima di testa di serie, della nostra Roberta Vinci e di altre possibili protagoniste - non da meno è la parte bassa, in cui albergano tenniste in cerca di risultati ed identità. Partiamo da una consolidata certezza, Ka.Pliskova. Seconda forza del torneo, la ceca approda a Miami dopo la fermata in semifinale a Indian Wells. Match tirato, prolungamento amaro con la Kuznetsova. Due tie-break a determinare la sconfitta della campionessa di Louny. Titoli e riconoscimenti in stagione, presenza fissa ad alto livello, è una delle candidate al titolo. Bye d'esordio, poi la lettone Ostapenko. Tennista di gamba e carattere, difficile da domare. Prova del fuoco, prima di un terzo turno, altrettanto ostico, con la Putintseva. Quarto turno sulla carta con la Strycova. La testa di serie n.15 attende Larsson o Niculescu, interessante l'incrocio con la Vandeweghe a seguire.

Nei quarti, Ka.Pliskova può trovare Agnieszka Radwanska. 2017 in chiaroscuro per la polacca, sorpresa dalla Peng ad Indian Wells. Eliminazioni premature, sconfitte in serie che vanno a minare tennis ed autostima. Il primo campanello d'allarme, a Miami, al terzo turno. Sulla strada della polacca, la veterana Lucic, semifinalista a Melbourne ed Acapulco. Da circoletto rosso il quarto turno, con Svitolina - vincitrice a Dubai - o Pavlyuchenkova. La Svitolina sfida al secondo turno Mattek o Siniakova, la russa gioca con Jankovic o Shvedova.

La Vesnina trionfa ad Indian Wells - Source: Kevork Djansezian

Nella prima porzione della parte bassa, invece, si trova Garbine Muguruza. La spagnola, fermata dalla Pliskova al BNP Paribas Open, può far bene. L'avvio non proibitivo può inoltre facilitare il suo incedere. Qualche partita per prendere confidenza con campo e contorno, per calarsi nel contesto. McHale o Beck, poi Zhang. La cinese, 30esima testa di serie, è la possibile rivale della nostra Errani al secondo turno. L'azzurra deve regolare in precedenza la Bencic, KO con la Bertens a Indian Wells e alla perenne ricerca dei fasti passati. Il torneo della Muguruza si accende al quarto turno, con la possibile battaglia con Caroline Wozniacki. La danese bussa alla porta del torneo con la Davis o una qualificata, Sevastova o Puig alla terza fermata.

Quarto d'eccellenza, sulla carta, con la Cibulkova per Garbine. La slovacca apre con Doi o una tennista proveniente dalle qualificazioni, poi il banco di prova Konjuh. Snodo al quarto turno, c'è la Vesnina, caricata a mille dalla vittoria a Indian Wells. Difficile ripetersi, ma l'entusiasmo può sovvertire il pronostico. Bellis o Tomljanovic all'ingresso, Gavrilova per capire condizione e futuro.

Possibili quarti della parte bassa

Muguruza - Cibulkova

Radwanska - Ka.Pliskova