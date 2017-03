Miami Open 2017 - In campo Errani e Schiavone - Source: Quinn Rooney

A Miami, ricco programma per quel che concerne il tabellone femminile. Gli incontri di primo turno vanno ad affiancarsi alle ultime battute di qualificazione, due le tenniste italiane in campo. Sul Grandstand, Sara Errani affronta Belinda Bencic nel suo primo impegno al Miami Open. Pronostico difficile, perché entrambe le giocatrici vivono un periodo di estrema difficoltà. La svizzera, ancora giovanissima, deve ritrovare tennis e fiducia, dopo mesi complicati a livello fisico. Un periodo di appannamento in grado di insinuare dubbi e interrogativi, di piegare anche un talento scintillante come quello di Belinda. Primo turno ad Acapulco, secondo ad Indian Wells, la risalita è impervia. Discorso simile per Sara Errani, vittima di acciacchi e cadute. Prova a ripartire, a trarre forza dal buon torneo californiano. Fuori con la Strycova, sprazzi, però, di vera Errani. Due i precedenti, favorevoli alla Bencic. Nel 2016, sul veloce di Brisbane, lezione svizzera, 62 61.

Francesca Schiavone gioca, invece, sul campo n.9. Per la veterana milanese, secondo incontro a Miami. La Schiavone - dopo la netta affermazione con la Kozlova - deve battere la Nara per approdare al tabellone principale e confermare quindi il risultato di Indian Wells (qualificazione e poi KO al primo turno con la Chirico). In archivio, tra Schiavone e Nara, un match nel 2014 a Baku, periodico 62 per la leonessa d'Italia. La Nara raggiunge la partita odierna dopo la W con Kayla Day e appare, almeno sulla carta, un passo avanti.

Le sfide di primo turno sono in programma sul Grandstand, sull'uno e sul due, mentre quelle di qualificazione sono in agenda sul sette, sul nove e sul cinque.

