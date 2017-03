WTA - Miami Open 2017, avanza Sara Errani, fuori Francesca Schiavone

Source: Julian Finney

Risultati alterni per il tennis italiano sul veloce di Miami. Sara Errani si prende con forza il secondo turno, mentre Francesca Schiavone manca l'appuntamento con il main draw. Di particolare importanza, considerato il momento, il successo della Errani, brava a restare a lungo in partita, senza subire i naturali momenti di difficoltà. La romagnola parte male, cede il servizio e si ritrova sotto 2 giochi a 0 con la Bencic. Dal quarto gioco - interminabile, con occasioni da ambo le parti - la partita cambia, la Errani riesce a costruire la sua ragnatela e coglie gli errori, numerosi, della svizzera, in evidente ritardo di condizione. Dopo il 63 d'avvio, la Errani scappa anche nel secondo, sale 30 con facilità, ma non ha il giusto passo per chiudere. Meriti, qui, anche alla Bencic, serie di qualità e parziale capovolto. 43 e controllo delle operazioni, la partita si prolunga al terzo. La Errani risale, un passo alla volta, schiaccia nuovamente le latenti certezze della Bencic e conquista il secondo turno.

Di altro tenore la prova di Francesca Schiavone. Dopo un buon approccio con la Kozlova, la milanese trova la Nara nel secondo match di qualificazione. La Schiavone si mantiene in partita nel primo set, prima di crollare, definitivamente, nel secondo. 63 60 il punteggio conclusivo.

Mandy Minella si impone, al termine di una vera e propria maratona, su Kr.Pliskova, mentre la Flipkens piega in rimonta la Brady. La Larsson travolge la Niculescu, due, invece, i ritiri. La Tsurenko, sotto 32 nel parziale d'apertura, lascia strada libera a Beatriz Haddad Maia, la Kovinic - 62 Peng il primo - si ferma all'alba del secondo. La Golubic rifila un periodico 61 alla Pironkova - dopo il 63 bulgaro - la Witthoeft controlla la Gibbs.

Risultati

Mandy Minella (LUX) d Kristyna Pliskova (CZE) | 7 - 6 (4) | 5 - 7 | 7 - 5 |

Kirsten Flipkens (BEL) d Jennifer Brady (USA) | 3 - 6 | 6 - 3 | 7 - 5 |

[WC] Beatriz Haddad Maia (BRA) d Lesia Tsurenko (UKR) | 3 - 2 | RET

Ying-Ying Duan (CHN) d Laura Siegemund (GER) | 7 - 6 (6) | 6 - 3 |

Kateryna Bondarenko (UKR) d [WC] Paula Badosa Gibert (ESP) | 6 - 4 | 7 - 5 |

Sara Errani (ITA) d Belinda Bencic (SUI) | 6 - 3 | 4 - 6 | 6 - 3 |

Viktorija Golubic (SUI) d Tsvetana Pironkova (BUL) | 3 - 6 | 6 - 1 | 6 - 1 |

Lara Arruabarrena (ESP) d [WC] Natalia Vikhlyantseva (RUS) | 7 - 5 | 6 - 1 |

Johanna Larsson (SWE) d Monica Niculescu (ROU) | 6 - 3 | 6 - 1 |

Carina Witthoeft (GER) d [WC] Nicole Gibbs (USA) | 6 - 3 | 6 - 3 |

Shuai Peng (CHN) d Danka Kovinic (MNE) | 6 - 2 | 0 - 0 | RET

Naomi Osaka (JPN) d Kristina Kucova (SVK) | 6 - 2 | 6 - 3 |

SINGLES - QUALIFYING - FINAL ROUND

[20] Marina Erakovic (NZL) d Francoise Abanda (CAN) | 6 - 0 | 6 - 7 (7) | 7 - 5 |

[16] Patricia Maria Tig (ROU) d [4] Evgeniya Rodina (RUS) | 3 - 6 | 6 - 3 | 6 - 2 |

Anett Kontaveit (EST) d Alison Van Uytvanck (BEL) | 6 - 3 | 6 - 2 |

[23] Aliaksandra Sasnovich (BLR) d [2] Magda Linette (POL) | 6 - 4 | 6 - 2

[21] Taylor Townsend (USA) d [12] Mona Barthel (GER) | 7 - 6 (6) | 6 - 3

[9] Madison Brengle (USA) d [19] Sara Sorribes Tormo (ESP) | 7 - 6 (2) | 7 - 5 |

[8] Varvara Lepchenko (USA) d [22] Mariana Duque-Mariño (COL) | 4 - 6 | 6 - 1 | 6 - 1 |

Veronica Cepede Royg (PAR) d [13] Irina Falconi (USA) | 6 - 3 | 6 - 3 |

[10] Risa Ozaki (JPN) d [14] Julia Boserup (USA) | 7 - 5 | 6 - 0 |

[15] Jana Cepelova (SVK) d [WC] Anastasia Potapova (RUS) | 6 - 3 | 6 - 1

[6] Kurumi Nara (JPN) d Francesca Schiavone (ITA) | 6 - 3 | 6 - 0 |

[7] Donna Vekic (CRO) d Ana Bogdan (ROU) | 6 - 2 | 6 - 4 |