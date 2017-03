WTA - Miami Open 2017, il programma di mercoledì

Source: Matthew Stockman

Prosegue quest'oggi, sui campi di Miami, la competizione femminile. Si completa il primo turno, in attesa dell'ingresso nel torneo delle principali protagoniste. Sul centrale, la figura di riferimento è Eugenie Bouchard. La canadese - preda di fotografi e stampa - vive un periodo di appannamento, almeno per quel riguarda i campi da gioco. Fuori al primo turno ad Acapulco e ad Indian Wells, prova a riscattarsi a Miami. Di fronte a lei, l'australiana Ashleigh Barty, reduce, in stagione, dalla splendida cavalcata di Kuala Lumpur. Favorita, ovviamente, la Bouchard. A seguire, la sfortunata Tomljanovic incrocia la Bellis, chiusura con Cirstea - Puig. La campionessa olimpica è in crescita, la sconfitta al BNP Paribas Open con la Pliskova conferma l'assunto. Esiste un unico precedente tra Cirstea e Puig - Indian Wells 2011 - favorevole alla rumena.

Sul Grandstand, Mattek Sands - Siniakova, sull'uno, Jankovic - Shvedova. La serba - KO con Venus Williams nel precedente 1000 americano - è in vantaggio 4-1 nella rivalità, l'ultimo precedente risale però al 2012. La Shvedova è a caccia, invece, del primo squillo nel 2017, al momento cinque partite e altrettante sconfitte per lei. Goerges e Riske si affrontano al termine del citato match tra Jankovic e Shvedova.

Sul due, fari sulla Safarova. Ottimo torneo a Budapest - sconfitta in finale con la Babos - cammino dignitoso ad Indian Wells - vittoria con la Vandeweghe, resa al cospetto di Venus - ora Miami. La ceca ritrova la Wickmayer, dopo la contesa nel primo Slam di stagione. A Melbourne, 61 al terzo Safarova, lo scorso anno, proprio a Miami, assolo Wickmayer. Sul medesimo campo, Watson - Tig e Cornet - Sasnovich.

Sul sette, derby americano tra Davis e Lepchenko, sull'otto vessillo francese. Dodin e Parmentier si giocano il secondo turno. Addirittura cinque le partite in programma sul nove, la più interessante oppone Brengle e Ostapenko.

Il programma (Italia +5 ore)

STADIUM

15:00 - EUGENIE BOUCHARD (CAN) V ASHLEIGH BARTY (AUS)

17:00 - CATHERINE BELLIS (USA) V AJLA TOMLJANOVIC (CRO)

21:00 - SORANA CIRSTEA (ROU) V MONICA PUIG (PUR)

GRANDSTAND

13:00 - BETHANIE MATTEK-SANDS (USA) V KATERINA SINIAKOVA (CZE)

COURT 1

11:00 - JELENA JANKOVIC (SRB) V YAROSLAVA SHVEDOVA (KAZ)

13:00 - JULIA GOERGES (GER) V ALISON RISKE (USA)

COURT 2

11:00 - YANINA WICKMAYER (BEL) V LUCIE SAFAROVA (CZE)

14:00 - HEATHER WATSON (GBR) V PATRICIA MARIA TIG (ROU)

16:00 - ALIZÉ CORNET (FRA) V ALIAKSANDRA SASNOVICH (BLR)

COURT 7

11:00 - CHRISTINA MCHALE (USA) V ANNIKA BECK (GER)

13:00 - LAUREN DAVIS (USA) V VARVARA LEPCHENKO (USA)

15:00 - SHELBY ROGERS (USA) V MARINA ERAKOVIC (NZL)

COURT 8

11:00 - ANDREA PETKOVIC (GER) V JANA CEPELOVA (SVK)

13:00 - RISA OZAKI (JPN) V LOUISA CHIRICO (USA)

15:00 - OCEANE DODIN (FRA) V PAULINE PARMENTIER (FRA)

COURT 9

11:00 - MISAKI DOI (JPN) V VERONICA CEPEDE ROYG (PAR)

13:00 - MADISON BRENGLE (USA) V JELENA OSTAPENKO (LAT)

15:00 - DONNA VEKIC (CRO) V QIANG WANG (CHN)

17:00 - AMANDA ANISIMOVA (USA) V TAYLOR TOWNSEND (USA)

19:00 - KURUMI NARA (JPN) V ANETT KONTAVEIT (EST)