WTA - Miami Open 2017, i risultati del 1° turno

Foto: WTA

Qualche sorpresa negli incontri di primo turno sul veloce di Miami. A livello femminile, uscite eccellenti, graditi ritorni. Eugenie Bouchard conferma il suo momento di appannamento e cede in tre set alla wild card Ashleigh Barty, mentre la kazaka Shvedova trova la prima, prestigiosa, affermazione di stagione. Dopo una serie di sconfitte pesanti, all'esordio, batte al tie-break del terzo la Jankovic e si qualifica per il secondo turno.

La campionessa olimpica Monica Puig crolla al cospetto della rumena Cirstea - 62 64 - sorride invece Alja Tomljanovic. La giovane croata, talento purissimo, di nuovo in campo in questa stagione dopo un anno di stop, brucia la polacca Linette con una splendida reazione nel terzo parziale, dopo l'16 del secondo. La Lepchenko regola la Davis nel derby americano - periodico 63 - la Parmentier travolge la Dodin in quello transalpino. 62 61 per Pauline.

A proposito di Francia, Alizé Cornet si ferma al cospetto della bielorussa Sasnovich. La Petkovic si arrende alla Cepelova, la Brengle piega la tenace Ostapenko. Bella lotta tra McHale e Beck, al terzo è dominio americano. Infine, rafforza la costante crescita Lucie Safarova. La ceca si impone sulla Wickmayer 76 64.

SINGLES - FIRST ROUND

[Q] Taylor Townsend (USA) d [WC] Amanda Anisimova (USA) | 2 - 6 | 6 - 2 | 6 - 3 |

[Q] Risa Ozaki (JPN) d Louisa Chirico (USA) | 3 - 6 | 7 - 5 | 6 - 1 |

[Q] Patricia Maria Tig (ROU) d Heather Watson (GBR) | 7 - 6 (4) | 6 - 1 |

Lucie Safarova (CZE) d Yanina Wickmayer (BEL) | 7 - 6 (2) | 6 - 4 |

[WC] Ajla Tomljanovic (CRO) d [L] Magda Linette (POL) | 6 - 2 | 1 - 6 | 6 - 2 |

[Q] Varvara Lepchenko (USA) d Lauren Davis (USA) | 6 - 3 | 6 - 3 |

Sorana Cirstea (ROU) d Monica Puig (PUR) | 6 - 2 | 6 - 4 |

Shelby Rogers (USA) d [Q] Marina Erakovic (NZL) | 4 - 6 | 6 - 3 | 7 - 6 (4) |

Julia Goerges (GER) d Alison Riske (USA) | 7 - 5 | 6 - 3 |

Yaroslava Shvedova (KAZ) d Jelena Jankovic (SRB) | 4 - 6 | 6 - 4 | 7 - 6 (3) |

[WC] Bethanie Mattek-Sands (USA) d Katerina Siniakova (CZE) | 6 - 3 | 4 - 6 | 6 - 4 |

[Q] Veronica Cepede Royg (PAR) d Misaki Doi (JPN) | 6 - 2 | 6 - 4 |

Christina Mchale (USA) d Annika Beck (GER) | 6 - 7 (2) | 7 - 5 | 6 - 0 |

Pauline Parmentier (FRA) d Oceane Dodin (FRA) | 6 - 2 | 6 - 1 |

[Q] Jana Cepelova (SVK) d Andrea Petkovic (GER) | 6 - 2 | 6 - 4 |

[Q] Madison Brengle (USA) d Jelena Ostapenko (LAT) | 6 - 3 | 3 - 6 | 6 - 2 |

[Q] Aliaksandra Sasnovich (BLR) d Alizé Cornet (FRA) | 6 - 4 | 1 - 6 | 6 - 4 |

[WC] Ashleigh Barty (AUS) d Eugenie Bouchard (CAN) | 6 - 4 | 5 - 7 | 6 - 3 |

[Q] Anett Kontaveit (EST) d [Q] Kurumi Nara (JPN) | 6 - 2 | 6 - 1 |