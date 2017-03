WTA - Miami Open 2017, il programma: in campo Ka.Pliskova, Muguruza, Radwanska ed Errani

Google Plus

Si accende, sui campi di Miami, il torneo femminile. Programma fitto, secondo turno e quindi esordio per le principali protagoniste. Karolina Pliskova, una delle papabili per il successo finale, apre la giornata sul Centrale. Dopo la semifinale ad Indian Wells - KO con la Kuznetsova - parte con rinnovata fiducia contro la Brengle, reduce da un buon percorso di qualificazione e dalla bella vittoria con la Ostapenko. A seguire, Caroline Wozniacki. La danese affronta la Lepchenko. Passato favorevole, 5-1 Wozniacki, con il successo in stagione ad Auckland e la W qui a Miami nel 2014. Infine, Garbine Muguruza. Cenni di risveglio al BNP Paribas Open, la McHale appare rivale alla portata.

Sul Grandstand, insegue qualche certezza Agnieszka Radwanska. Fuori prematuramente nel precedente 1000 americano, debutta con Qiang Wang. In archivio tre partite, tre vittorie per Aga. Sull'uno, Cepede Royg - Cibulkova e Cepelova - Wandeweghe. Interessante il programma sul due, dove una Safarova in ripresa trova la Gavrilova, chiamata a risorgere dopo la scoppola rimediata dalla Svitolina ad Indian Wells. L'ucraina, sul medesimo rettangolo, parte favorita con la Mattek.

Sara Errani - debutto di carattere con la Bencic - ha l'opportunità di cogliere un terzo turno pesante, deve battere Shuai Zhang, testa di serie n.30. Primo incrocio in carriera tra le due. Il match è in agenda sul sette e precede quello tra Vesnina - titolo a sorpresa a Indian Wells - e Tomljanovic.

Il programma completo (Italia +5)

STADIUM

11:00 - MADISON BRENGLE (USA) V [2] KAROLINA PLISKOVA (CZE)

17:00 - VARVARA LEPCHENKO (USA) V [12] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)

19:30 - [6] GARBIÑE MUGURUZA (ESP) V CHRISTINA MCHALE (USA)

GRANDSTAND

11:00 - [5] AGNIESZKA RADWANSKA (POL) V QIANG WANG (CHN)

COURT 1

11:00 - VERONICA CEPEDE ROYG (PAR) V [4] DOMINIKA CIBULKOVA (SVK)

13:00 - JANA CEPELOVA (SVK) V [18] COCO VANDEWEGHE (USA)

COURT 2

11:00 - LUCIE SAFAROVA (CZE) V [23] DARIA GAVRILOVA (AUS)

13:00 - BETHANIE MATTEK-SANDS (USA) V [9] ELINA SVITOLINA (UKR)

COURT 7

11:00 - SARA ERRANI (ITA) V [30] SHUAI ZHANG (CHN)

13:00 - [13] ELENA VESNINA (RUS) V AJLA TOMLJANOVIC (CRO)

COURT 8

11:00 - KATERYNA BONDARENKO (UKR) V [26] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO)

13:00 - [17] ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS) V YAROSLAVA SHVEDOVA (KAZ)

17:00 - [19] ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT) V SORANA CIRSTEA (ROU)

COURT 9

11:00 - [29] ANA KONJUH (CRO) V KIRSTEN FLIPKENS (BEL)

13:00 - [27] YULIA PUTINTSEVA (KAZ) V CARINA WITTHOEFT (GER)

17:00 - [15] BARBORA STRYCOVA (CZE) V JOHANNA LARSSON (SWE)