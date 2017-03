Google Plus

WTA - Miami Open 2017 - Avanzano Cibulkova, Radwanska e Wozniacki - Source: Matthew Stockman

Il programma femminile cede il passo al maltempo, piove a Miami, diverse, comunque, le partite in archivio. Ka.Pliskova dispone agilmente della Brengle, mentre la Errani accarezza il successo prima di arrendersi alla Zhang.

Agnieszka Radwanska prova a ravvivare una stagione fin qui decisamente difficile. La polacca lotta nel primo parziale, si aggiudica a 3 il tie-break e poi scappa rapidamente nel secondo. Nessuna favorita cede il passo. La Cibulkova rifila un netto 63 62 alla Cepede Royg, la Wozniacki lascia alla Lepchenko la miseria di tre giochi. Qualche patema in più per la Pavlyuchenkova. La russa perde il prolungamento del primo con la Shvedova, poi travolge la kazaka nei restanti parziali.

La maggior sorpresa la riserva la Mattek-Sands. L'americana, presente grazie a una wild card, conquista il secondo successo e approda al terzo turno. La Mattek doma in due la Svitolina, vincitrice in stagione dei tornei di Taipei City e Dubai. Passaggio a vuoto per l'ucraina. Flipkens e Konjuh si scambiano "cortesie" nei primi due set, la belga si prende il terzo 6 giochi a 2. La Lucic regola con fatica la Bondarenko, la Putintseva prevale, con periodico 64, sulla Witthoeft.

Conferma la costante crescita Lucie Safarova. La ceca detiene il controllo delle operazioni fin dai primi scambi e inchioda la Gavrilova. 62 62, a sottolineare anche le attuali mancanze dell'australiana. Infine, la slovacca Cepelova ferma la Vandeweghe, diciottesima testa di serie del torneo.

I risultati

SINGLES - SECOND ROUND

[4] Dominika Cibulkova (SVK) d [Q] Veronica Cepede Royg (PAR) | 6 - 3 | 6 - 2 |

Kirsten Flipkens (BEL) d [29] Ana Konjuh (CRO) | 7 - 6 (4) | 6 - 7 (8) | 6 - 2 |

[26] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) d Kateryna Bondarenko (UKR) | 6 - 2 | 2 - 6 | 7 - 6 (2) |

[5] Agnieszka Radwanska (POL) d Qiang Wang (CHN) | 7 - 6 (3) | 6 - 1 |

[WC] Bethanie Mattek-Sands (USA) d [9] Elina Svitolina (UKR) | 7 - 5 | 6 - 4 |

[17] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) d Yaroslava Shvedova (KAZ) | 6 - 7 (3) | 6 - 2 | 6 - 0 |

[12] Caroline Wozniacki (DEN) d [Q] Varvara Lepchenko (USA) | 6 - 1 | 6 - 2 |

Lucie Safarova (CZE) d [23] Daria Gavrilova (AUS) | 6 - 2 | 6 - 2 |

[30] Shuai Zhang (CHN) d Sara Errani (ITA) | 4 - 6 | 6 - 4 | 7 - 5 |

[27] Yulia Putintseva (KAZ) d Carina Witthoeft (GER) | 6 - 4 | 6 - 4 |

[Q] Jana Cepelova (SVK) d [18] Coco Vandeweghe (USA) | 6 - 2 | 3 - 6 | 6 - 1 |

[2] Karolina Pliskova (CZE) d [Q] Madison Brengle (USA) | 6 - 1 | 6 - 3 |