WTA - Miami Open 2017: fuori la Vinci, si salva la Muguruza, bene Halep e Kerber - Foto: Miami Open/Twitter

Dopo Sara Errani, anche Roberta Vinci saluta il Miami Open. Opaca prestazione della tarantina, preda dei colpi e delle traiettorie della Townsend. La partita assume, da subito, un indirizzo preciso e la Vinci non riesce mai a cambiare l'inerzia dell'incontro. Fuori anche Elena Vesnina. La vincitrice del torneo di Indian Wells non sfrutta lo stop per pioggia e al rientro in campo riesce solo parzialmente ad attutire il tennis di talento della croata Tomljanovic. 75 Ajla al terzo e passaggio del turno. Differente esito per l'altra finalista del BNP Paribas Open, Svetlana Kuznetsova. La ragazza di San Pietroburgo si impone nettamente sulla Minella.

Il tie-break del primo set accende una Kerber alterna. La tedesca, prima testa di serie, non vive un grande momento, procede a strappi, basta comunque per prevalere sulla Duan. 76 62. Discorso simile per Simona Halep. Qui, i problemi sono soprattutto di natura fisica. La partita con la Osaka si prolunga, ma la rumena riesce ad avere l'ultima parola. Si salva Garbine Muguruza. A un passo dal baratro, dopo un set disastroso - 06 - con la McHale, riesce a risalire la china - sfruttando anche la giornata di pausa causa maltempo - e a rinviare un triste epilogo. Prolungamento a 6 nel secondo, poi 64 al terzo.

Johanna Konta doma la Sasnovich, l'eterna Venus Williams sfrutta un turno accomodante con la brasiliana Haddad Maia. La Tig cancella la Mladenovic - 76 62 - bella vittoria, in rimonta, della Parmentier sulla Babos. Da sottolineare, infine, le difficoltà della Suarez Navarro. La spagnola è in ritardo e stenta ancora a trovare continuità. Fatale, alla Suarez, Julia Goerges.

Risultati

Sorana Cirstea (ROU) d [19] Anastasija Sevastova (LAT) | 7 - 6 (4) | 3 - 6 | 6 - 3 |

[WC] Ajla Tomljanovic (CRO) d [13] Elena Vesnina (RUS) | 3 - 6 | 6 - 4 | 7 - 5 |

Lara Arruabarrena (ESP) d [28] Irina-Camelia Begu (ROU) | 3 - 6 | 6 - 4 | 6 - 3 |

Pauline Parmentier (FRA) d [24] Timea Babos (HUN) | 6 - 7 (1) | 6 - 2 | 6 - 0 |

[10] Johanna Konta (GBR) d [Q] Aliaksandra Sasnovich (BLR) | 6 - 2 | 6 - 7 (5) | 6 - 4 |

[14] Samantha Stosur (AUS) d [WC] Ashleigh Barty (AUS) | 6 - 4 | 6 - 4 |

[6] Garbiñe Muguruza (ESP) d Christina Mchale (USA) | 0 - 6 | 7 - 6 (6) | 6 - 4 |

[8] Madison Keys (USA) d Viktorija Golubic (SUI) | 6 - 1 | 6 - 2 |

[15] Barbora Strycova (CZE) d Johanna Larsson (SWE) | 4 - 6 | 6 - 3 | 7 - 6 (3) |

Shuai Peng (CHN) d [21] Caroline Garcia (FRA) | 6 - 4 | 6 - 0 |

[Q] Anett Kontaveit (EST) d [32] Ekaterina Makarova (RUS) | 6 - 7 (1) | 6 - 2 | 6 - 2 |

[3] Simona Halep (ROU) d Naomi Osaka (JPN) | 6 - 4 | 2 - 6 | 6 - 3 |

[Q] Patricia Maria Tig (ROU) d [22] Kristina Mladenovic (FRA) | 7 - 6 (4) | 6 - 2 |

[11] Venus Williams (USA) d [WC] Beatriz Haddad Maia (BRA) | 6 - 4 | 6 - 3 |

[7] Svetlana Kuznetsova (RUS) d Mandy Minella (LUX) | 6 - 2 | 6 - 2 |

[Q] Taylor Townsend (USA) d [25] Roberta Vinci (ITA) | 6 - 3 | 6 - 2 |

Shelby Rogers (USA) d [31] Daria Kasatkina (RUS) | 6 - 4 | 5 - 7 | 6 - 0 |

[1] Angelique Kerber (GER) d Ying-Ying Duan (CHN) | 7 - 6 (3) | 6 - 2 |

Julia Goerges (GER) d [20] Carla Suárez Navarro (ESP) | 6 - 4 | 7 - 6 (5) |