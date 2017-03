WTA - Miami Open 2017, il programma: la Muguruza sul Centrale, Radwanska e Ka.Pliskova sull'uno

Foto: Miami Open/Twitter

Otto incontri, a livello di singolare, per quel che concerne il circuito femminile. A Miami, si inizia a far sul serio e il programma odierno propone incroci interessanti, utili a definire una griglia più accurata in vista della fase finale. Garbine Muguruza - reduce da una partita difficile con la McHale - chiede strada a Shuai Zhang, fatale alla nostra Errani. La spagnola, a un passo dall'eliminazione, prova a scuotersi e a vendicare la sconfitta patita qualche settimana fa a Doha. Dominika Cibulkova gioca invece con la Flipkens. Cinque incontri in archivio, 3-2 per la slovacca, l'ultimo risale all'Australian Open del 2015. Per la Flipkens, due affermazioni qui, con Brady e Konjuh, difficile però fermare la corsa della Cibulkova. Sul Centrale, infine, Cirstea - Wozniacki. Esordio coi fiocchi per la danese, attesa ora a una conferma. Le due si ritrovano tre anni dopo, Wozniacki avanti 4-3 nei confronti diretti.

Sul Grandstand, Pavlyuchenkova - Mattek, sull'uno Radwanska e Karolina Pliskova. La polacca affronta l'esperta Lucic, capace di grandi cose in questo scorcio di stagione. In tre partite con la Radwanska, un solo sigillo per la Lucic, pesante. A Melbourne, quest'anno, 63 62. A Indian Wells, però, passo falso con la Day, difficile identificare con certezza una favorita, per classe e cilindrata Radwanska un passo avanti. Karolina Pliskova attende invece una Putintseva non al meglio. Male a Dubai e Indian Wells, la kazaka punta sul Miami Open per rilanciarsi. La ceca, seconda testa di serie, appare nettamente superiore. A Brisbane, 63 61 Pliskova, replica tra qualche ora?

Sul due, prosegue la favola della Tomljanovic. In soffitta problemi ed acciacchi, dopo la W con la Vesnina, sfida una Safarova in salute. A completare il pacchetto, Strycova e Cepelova, incontro in agenda sul campo numero sette.

Programma

STADIUM

13:00 - [6] GARBIÑE MUGURUZA (ESP) V [30] SHUAI ZHANG (CHN)

16:30 - KIRSTEN FLIPKENS (BEL) V [4] DOMINIKA CIBULKOVA (SVK)

21:30 - SORANA CIRSTEA (ROU) V [12] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)

GRANDSTAND

11:00 - [17] ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS) V BETHANIE MATTEK-SANDS (USA)

COURT 1

11:00 - [5] AGNIESZKA RADWANSKA (POL) V [26] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO)

13:00 - [27] YULIA PUTINTSEVA (KAZ) V [2] KAROLINA PLISKOVA (CZE)

COURT 2

11:00 - AJLA TOMLJANOVIC (CRO) V LUCIE SAFAROVA (CZE)

COURT 7

11:00 - [15] BARBORA STRYCOVA (CZE) V JANA CEPELOVA (SVK)