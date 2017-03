WTA - Miami Open 2017, il programma femminile: la Kerber apre sul Centrale, Williams e Halep a seguire

Source: Matthew Stockman

Si completa quest'oggi, per quel che concerne il circuito femminile, il terzo turno. A Miami, in programma otto incontri di singolare. Angelique Kerber - prima testa di serie - apre la giornata sul Centrale. La tedesca, con i favori del pronostico, sfida per la prima volta in carriera Shelby Rogers, reduce dalla bella affermazione con la Kasatkina. Consueti dubbi sulla Kerber, il secondo turno con la Duan non cancella le nubi che aleggiano sulla stagione della tedesca. Ben indirizzato sembra il match che attende Venus Williams. La Tig gioca un buon tennis e ha nel bagaglio un buon percorso di qualificazione, nobilitato poi dalla vittoria al secondo turno contro la più quotata Mladenovic, ma Venus appare di altra caratura. Infine, Simona Halep. Avvio sofferto con la Osaka, ora la rumena trova la Kontaveit. La giovane estone punta ad impensierire la Halep, difficile una sorpresa.

Sul Grandstand, due fermate. Il primo incontro è forse il più interessante dell'intero pacchetto. Johanna Konta scende sul rettangolo con Pauline Parmentier. 2-1 per la britannica al momento, tre partite in tornei di livello minore. La transalpina approda alla contesa dopo la W, pesante, con la Babos, la britannica dopo una laboriosa vittoria sulla Sasnovich. Non è ovviamente la miglior Konta, manca il ritmo partita, serve tempo per ritrovare le coordinate di gioco. Pronostico aperto. Madison Keys - a caccia di risultati e sensazioni come la Konta - sembra invece avere strada spianata con la spagnola Arruabarrena.

Sull'uno, Svetlana Kuznetsova. Finalista ad Indian Wells, perfetta nell'approccio qui, duella con Taylor Townsend, qualificata fatale alla nostra Vinci. Sul due, Goerges - Ozaki e a seguire Peng - Stosur.

Il programma

STADIUM STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (1) Angelique Kerber VS Shelby Rogers

3RD RD (11) Venus Williams VS (Q) Patricia Maria Tig

3RD RD (3) Simona Halep VS (Q) Anett Kontaveit

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (10) Johanna Konta VS Pauline Parmentier

3RD RD Lara Arruabarrena VS (8) Madison Keys

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (Q) Taylor Townsend VS (7) Svetlana Kuznetsova

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

3RD RD Julia Goerges VS (Q) Risa Ozaki

3RD RD Shuai Peng VS (14) Samantha Stosur