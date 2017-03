WTA - Miami Open 2017: sorpresa Mattek-Sands, crollo Radwanska, c'è la Muguruza

Foto: WTA

La consistenza di Karolina Pliskova, il ritorno di Garbine Muguruza, il crollo di Agnieszka Radwanska. Il veloce di Miami offre diversi spunti di riflessione al femminile, conferma l'imprevedibilità del circuito WTA. Karolina Pliskova è l'àncora a cui attraccare le poche certezze. Stabilmente ad alto livello da diversi mesi, già al successo in stagione, è la seconda testa di serie al Miami Open, ma per risultati e martellante incedere può vestire i panni della numero uno, considerando il momento e le difficoltà della Kerber e l'assenza di Serena. Nella notte italiana, vittoria in due set per la Pliskova. 75 63 alla Putintseva, giocatrice solida, ostica, da battere.

Garbine Muguruza, invece, batte un altro colpo e, ancora una volta in rimonta, si impone sulla Zhang. Procede a ondate la spagnola, sbaglia e combatte, in attesa di una continuità importante per mantenere lo status di stella. Con la McHale, una salvifica interruzione per pioggia, poi un sofferto tie-break prima della rinascita. Con la Zhang, la Muguruza prende in mano la partita fin dalle prime fasi del secondo. Periodico 62 e quarto turno.

Continua a faticare Agnieszka Radwanska. La polacca vanta, in stagione, una serie di sconfitte senza una spiegazione logica. Non riesce ad esprimere, Aga, il suo tennis, di fioretto e genio. Poca fiducia, interrogativi pesanti a minare il braccio educato della Radwanska. A Miami, è la veterana Lucic ad acuire la crisi. 60 63, parziale eloquente.

La Strycova supera la Cepelova - 62 64 - la Safarova ribadisce il suo momento di ottima forma e concede solo quattro giochi alla giovane Tomljanovic. Infine, da sottolineare la vittoria netta della Cibulkova - 62 63 alla Flipkens - ma soprattutto quella sorprendente della Mattek Sands, in tabellone grazie a una wild card, sulla Pavlyuchenkova. La padrona di casa perde 64 il set d'apertura, poi domina l'incontro.

I risultati

[2] Karolina Pliskova (CZE) d [27] Yulia Putintseva (KAZ) | 7 - 5 | 6 - 3 |

[15] Barbora Strycova (CZE) d [Q] Jana Cepelova (SVK) | 6 - 2 | 6 - 4 |

[26] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) d [5] Agnieszka Radwanska (POL) | 6 - 0 | 6 - 3 |

[4] Dominika Cibulkova (SVK) d Kirsten Flipkens (BEL) | 6 - 2 | 6 - 3 |

Lucie Safarova (CZE) d [WC] Ajla Tomljanovic (CRO) | 6 - 1 | 6 - 3 |

[6] Garbiñe Muguruza (ESP) d [30] Shuai Zhang (CHN) | 4 - 6 | 6 - 2 | 6 - 2 |

[WC] Bethanie Mattek-Sands (USA) d [17] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 4 - 6 | 6 - 0 | 6 - 3 |