WTA - Miami Open 2017: avanzano Halep e Kerber, fuori la Keys

Angelique Kerber sfrutta un tabellone amico e approda al quarto turno, superando in due set Shelby Rogers. La tedesca conferma le recenti difficoltà, si accende ad intermittenza e non dirada le nubi che pervadono il cielo teutonico da alcuni mesi. 64 75 al termine per la prima testa di serie. Vittoria netta, invece, per Simona Halep. La rumena si aggiudica per 6 giochi a 3 il primo set, poi dilaga nel secondo con la Kontaveit. Un'affermazione importante, anche la Halep, infatti, cerca a Miami risposte e successo.

Johanna Konta si sbarazza della temibile Parmentier. Sulla carta partita non semplice, la Konta è attenta nel parziale d'avvio, respinge l'assalto francese e chiude 64, poi sale di colpi nel secondo e spezza in modo netto la partita. La britannica è in crescita, può essere la mina vagante del torneo. Non accusa alcun calo Svetlana Kuznetsova. Finalista a Indian Wells, anche qui macina vittorie e avversarie. Altra W in due set, la Townsend, fatale alla Vinci, capitola 64 62.

Regale l'incedere di Venus Williams. Venere travolge la Tig - 63 60 - e scherza, ancora una volta, con il tempo. Eterna.

A sorpresa, esce Madison Keys. L'americana ha poche partite nelle gambe e nel braccio, qualche difficoltà è naturale, la sconfitta con la Arruabarrena è però grave. La spagnola predilige altra superficie, ma è brava ad usufruire della lacune dell'americana. Periodico 75 e risultato di prestigio per la Arruabarrena. Sam Stosur piega 75 al terzo la Peng, la qualificata Ozaki regola la tedesca Goerges.

I risultati

SINGLES - THIRD ROUND

Lara Arruabarrena (ESP) d [8] Madison Keys (USA) | 7 - 5 | 7 - 5 |

[10] Johanna Konta (GBR) d Pauline Parmentier (FRA) | 6 - 4 | 6 - 0 |

[14] Samantha Stosur (AUS) d Shuai Peng (CHN) | 4 - 6 | 6 - 3 | 7 - 5 |

[3] Simona Halep (ROU) d [Q] Anett Kontaveit (EST) | 6 - 3 | 6 - 0 |

[1] Angelique Kerber (GER) d Shelby Rogers (USA) | 6 - 4 | 7 - 5 |

[Q] Risa Ozaki (JPN) d Julia Goerges (GER) | 7 - 6 (5) | 6 - 3 |

[7] Svetlana Kuznetsova (RUS) d [Q] Taylor Townsend (USA) | 6 - 4 | 6 - 2 |

[11] Venus Williams (USA) d [Q] Patricia Maria Tig (ROU) | 6 - 3 | 6 - 0 |