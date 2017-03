WTA - Miami Open 2017, il programma femminile: Pliskova sul Centrale, Kerber sul Grandstand

Source: Al Bello

Lunedì, al femminile tempo di ottavi di finale. Le 16 giocatrici ancora in corsa scendono sul rettangolo quest'oggi e il programma propone partite ad alto interesse. Poche le eliminazioni premature, ci sono sostanzialmente le migliori del lotto, eccezion fatta per la Radwanska, in crisi, e per Serena Williams, assente fin dal via per problemi di natura fisica. Angelique Kerber si trova sul Grandstand, la testa di serie numero uno "abbandona" quindi il campo principale, in virtù di un match sulla carta scontato. La tedesca può sfruttare un altro turno favorevole per volare ai quarti senza eccessive difficoltà. Risa Ozaki sta conducendo un torneo sopra le righe. Buon percorso di qualificazione, poi successi con Chirico, Bertens e Goerges. Difficile fermare la Kerber.

Sul Centrale, apertura con il derby ceco tra Strycova e Ka.Pliskova. Bilancio in parità, un successo per parte, lo scorso anno, a Birmingham, vittoria della Strycova. La Pliskova parte con i favori del pronostico, ma attenzione a possibili ribaltoni. Più incerto il confronto tra Muguruza e Wozniacki. La danese vive un buon periodo di forma, a Miami due affermazioni in pompa magna. Di contro, la spagnola continua a non convincere. Con McHale e Zhang, sudore e carattere, sigilli al terzo e rischio crollo. La Muguruza può sorridere guardando i precedenti - 3-1 per lei, l'unico successo della Wozniacki a Tokyo nel 2014 - ma l'incontro odierno si presenta estremamente complesso. Infine, due veterane. Venus Williams, finalista a Melbourne, trova Svetlana Kuznetsova, finalista a Indian Wells. Confronto numero dieci, un'incollatura di vantaggio per la russa. Nel 2008, quarti su questi campi, 64 64 Kuznetsova. Partita da seguire.

Sull'uno, ben quattro match. Da circoletto rosso quello tra Safarova e Cibulkova. L'ascesa della ceca, di nuovo ad alto livello, mette pepe sulla partita. La Cibulkova ha dalla sua cinque delle sette partite fin qui in archivio - lo scorso anno, a Tokyo, 75 al terzo per la slovacca - ma non è nuova a pericolosi passaggi a vuoto. Anche qui, equilibrio assoluto. La Lucic, splendida in stagione, attende la Mattek, mentre la Konta deve sfruttare l'incrocio non impossibile con la Arruabarrena (W con la Keys al giro precedente). Completa il pacchetto la sfida tra Halep e Stosur. 4-3 per l'australiana, 1-1 nel 2016 sulla terra. Primo banco di prova, a Miami, per la Halep.

Il programma

STADIUM

11:00 - [15] BARBORA STRYCOVA (CZE) V [2] KAROLINA PLISKOVA (CZE)

13:00 - [6] GARBIÑE MUGURUZA (ESP) V [12] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)

21:00 - [11] VENUS WILLIAMS (USA) V [7] SVETLANA KUZNETSOVA (RUS)

GRANDSTAND

15:00 - [1] ANGELIQUE KERBER (GER) V RISA OZAKI (JPN)

COURT 1

11:00 - LUCIE SAFAROVA (CZE) V [4] DOMINIKA CIBULKOVA (SVK)

13:00 - [26] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO) V BETHANIE MATTEK-SANDS (USA)

15:00 - [10] JOHANNA KONTA (GBR) V LARA ARRUABARRENA (ESP)

17:00 - [3] SIMONA HALEP (ROU) V [14] SAMANTHA STOSUR (AUS)