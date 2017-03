WTA - Miami Open 2017: si ritira la Muguruza, ok Pliskova e Kerber

Source: Julian Finney

Ottavi di finale, al femminile, a Miami. Angelique Kerber coglie l'occasione e supera, con periodico 62, la qualificata Risa Ozaki. La tedesca, come noto, non è al meglio, offre palle break in avvio, ma poi registra i colpi e sfrutta la diversa cilindrata. La velocità di palla è superiore, superiore è l'arsenale a disposizione. La Kerber, pur con qualche errore, scappa già nel terzo gioco e conduce in porto l'incontro.

Convince Ka.Pliskova. La ceca domina il derby con la connazionale Strycova ed approda ai quarti. Due giochi per entrare in partita, poi è assolo Pliskova. La fuoriclasse di Louny concede le briciole al servizio e in risposta inchioda la connazionale. 61, questo il responso del set d'avvio. C'è maggior partita nel secondo, ma la Pliskova ha comunque l'inerzia del match. Dopo la reazione della Strycova, arriva la prima scarica che porta Karolina sul 52. Qui concede qualcosa, perde la battuta e consente alla Strycova di rimettersi in scia. Sul 54, pallina alla mano, chiude al secondo match point con una prima centrale.

Si ferma Garbine Muguruza. La partita con la Wozniacki è ad alto profilo emotivo. Si prosegue a lungo in equilibrio, con la Muguruza che piazza una bordata ad uscire che spezza l'inerzia. Break nel nono gioco, 54 e servizio per la spagnola. La Wozniacki replica d'impatto, rottura danese e si prosegue, al prolungamento non c'è storia. 7 punti a 1 per Caroline, finisce qui la partita della Muguruza. Ritiro per problemi fisici.

Johanna Konta piega la resistenza della Arruabarrena nel primo set, poi ha vita facile nel secondo, splende, invece, Lucie Safarova. Aggressiva, toglie spazio e respiro alla Cibulkova, vince un delicato tie-break e domina la scena nel secondo parziale. 76 61 il finale. Simona Halep si impone in tre, in rimonta, su Sam Stosur, mentre la Lucic controlla la Mattek. Infine, Venus mette all'angolo la Kuznetsova. 63 76 per l'esperta americana.

I risultati

SINGLES - FOURTH ROUND

[3] Simona Halep (ROU) d [14] Samantha Stosur (AUS) | 4 - 6 | 7 - 5 | 6 - 2 |

[10] Johanna Konta (GBR) d Lara Arruabarrena (ESP) | 7 - 5 | 6 - 1 |

[12] Caroline Wozniacki (DEN) d [6] Garbiñe Muguruza (ESP) | 7 - 6 (1) | 0 - 0 | RET

Lucie Safarova (CZE) d [4] Dominika Cibulkova (SVK) | 7 - 6 (5) | 6 - 1 |

[26] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) d [WC] Bethanie Mattek-Sands (USA) | 7 - 5 | 6 - 4 |

[2] Karolina Pliskova (CZE) d [15] Barbora Strycova (CZE) | 6 - 1 | 6 - 4 |

[11] Venus Williams (USA) d [7] Svetlana Kuznetsova (RUS) | 6 - 3 | 7 - 6 (4) |

[1] Angelique Kerber (GER) d [Q] Risa Ozaki (JPN) | 6 - 2 | 6 - 2 |