WTA - Miami Open 2017, il programma femminile: primi due quarti, in campo Pliskova e Wozniacki

Source: Matthew Stockman

Il torneo femminile, sul veloce di Miami, offre oggi i primi due quarti di finale. Sul Centrale, apertura dedicata a Lucic Baroni e Pliskova. L'esperta croata è una gradita sorpresa ad alto livello. Stupisce, la Lucic, per continuità. In stagione, semifinale ad Acapulco, ma soprattutto a Melbourne. Ora lo splendido cammino al Miami Open, con la vittoria al 3° turno sulla Radwanska, prima della replica, attesa, con la Mattek a livello di ottavi. I favori del pronostico pendono, ovviamente, dalla parte della ceca. Karolina Pliskova è una delle poche certezze nel circuito WTA. Nel 2017, per lei, titolo a Doha, semifinale a Indian Wells, presenza costante nell'élite della racchetta. Il match odierno fornisce inoltre una ghiotta occasione, alla Pliskova, per vendicare la sconfitta di Melbourne. Ai quarti, successo croato, assolo Lucic 64 al terzo. Il bilancio tra le due è in perfetto equilibrio, tre vittorie per parte, oggi il punto di rottura.

Interessante il confronto tra Safarova e Wozniacki. La netta crescita della Safarova pone un interrogativo sull'incontro odierno. Difficile identificare una netta favorita, perché la ceca, come dimostra la contesa con la Cibulkova, vive un ottimo momento di forma. Fiducia ed autostima per risalire la corrente e ritrovare le vecchie coordinate. Wickmayer, Gavrilova e Tomljanovic, poi, come detto, Cibulkova, un tennis di qualità, un'impronta di carattere. Dall'altra parte della rete, una Wozniacki favorita dal ritiro della Muguruza (76 danese prima dello stop). Caroline cerca il primo acuto di stagione. In finale a Doha e Dubai, KO sotto i colpi di Venus a Indian Wells, chiede strada alla Safarova.

La Wozniacki guida 4-3 la rivalità, ultimo incrocio due anni fa, sul rosso di Stoccarda. Nell'occasione 76 61 per la danese.

Il programma

STADIUM

13:00 - [26] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO) V [2] KAROLINA PLISKOVA (CZE)

19:30 - [12] CAROLINE WOZNIACKI (DEN) V LUCIE SAFAROVA (CZE)