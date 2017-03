WTA - Miami Open 2017, Venus Williams batte Angelique Kerber - Source: Rob Foldy

Il tie-break del secondo set è lo snodo cruciale. Simona Halep arretra un passo, Johanna Konta, pur in difficoltà, continua a martellare. La britannica si prende il parziale e prolunga la partita. Al terzo, la Halep scende di colpi, la Konta assume il comando in via definitiva.

A completare il quadro dei quarti, il confronto tra Venus Williams e Angelique Kerber. L'esperta americana si impone in due set, 75 63, e acuisce quindi la crisi della prima giocatrice del mondo. La Kerber ha un ottimo approccio con la partita, strappa il servizio a Venere e inizia quindi con la testa avanti. La risposta della Williams - immediato controbreak - non frena l'incedere teutonico, è infatti ancora la Kerber a mettere un punto. Rottura n.3 dell'incontro e 3-2 tedesco. La Williams è però indomabile, spinge con forza e qualità, si rimette in scia e tiene poi un turno in battuta fondamentale. Ai vantaggi, la maggiore delle sorelle della racchetta opera il sorpasso. 43. Il parziale si allunga così fino al dodicesimo gioco, quando il braccio della Kerber trema. Doppio fallo sanguinoso sul set point, 75 Williams.

Venus perde per qualche minuto le coordinate e la Kerber conquista il game d'apertura del secondo, ma è un'illusione che rapidamente svanisce. La Williams piazza una serie impressionante. Carattere e bel tennis, soluzioni all'angolo, frecciate che perforano il muro teutonico. 31 per la padrona di casa, poi 52, con la Kerber ancorata alla partita. Angelique cancella una serie di palle match, ma in risposta non riesce a dar seguito al tentativo di rientro. Venus non concede spazio, un rovescio stretto, di fattura pregiata, manda i titoli di coda. 63, Venere vola in semifinale, colora la sua stagione straordinaria con un altro capolavoro.

