WTA - Miami Open 2017, il programma femminile: Wozniacki - Ka.Pliskova, Venus Williams gioca con la Konta - - Source: Julian Finney

Sul veloce di Miami, quest'oggi, in programma le semifinali del torneo femminile. Caroline Wozniacki e Karolina Pliskova aprono la rassegna odierna. Sfida numero cinque tra le due, la danese guida tre a uno, ma deve vendicare lo sgarbo di stagione. A Doha, in finale, affermazione ceca, 63 64 (Wozniacki KO nell'atto conclusivo anche a Dubai, contro la Svitolina). Nel 2013, qui a Miami, vittoria di Caroline, 63 al terzo in rimonta. Cammino più agevole per la Pliskova, quarti con la Lulic, nessuna titubanza in precedenza, nemmeno con la connazionale Strycova. Di alta qualità il percorso della Wozniacki. A livello di ottavi, braccio di ferro lungo un set con la Muguruza, poi il ritiro della spagnola. A seguire, pesante W con la Safarova, una delle tenniste più in forma del circuito. Parte in leggero vantaggio la Pliskova - oggi la n.1 per continuità e risultati - ma la partita è aperta.

Source: Rob Foldy

Dopo il secondo singolare maschile, nella notte italiana quindi, Venus Williams sfida Johanna Konta. Tre i precedenti, due a uno Konta. Lo scorso anno, doppio sigillo britannico, a Melbourne e nella finale di Stanford. Entrambe provengono da due partite ad alta intensità. Per Venus, assolo di classe con la Kerber, dopo un avvio non semplice (sotto due volte di un break nel primo set), per la Konta, rientro di carattere con la Halep. 62 al terzo, svolta nelle fasi finali del secondo. Da valutare quindi recupero e tenuta nervosa. La Williams deve rendere conto a un fisico provato da diverse stagioni ad alto livello, la Konta è da poco tempo sui campi, dopo un'assenza prolungata. Un velo d'incertezza rende ancora più affascinante l'incontro, dopo la finale nel primo Slam di stagione, Venere - qui splendida nel cancellare anche la Kuznetsova - vuol dipingere un altro quadro d'autore, la Konta riallacciare i fili con una stagione, la scorsa, di successi.

Programma

STADIUM

[12] CAROLINE WOZNIACKI (DEN) V [2] KAROLINA PLISKOVA (CZE)

[11] VENUS WILLIAMS (USA) V [10] JOHANNA KONTA (GBR)