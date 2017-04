WTA Monterrey, il tabellone: subito Kerber - Schiavone

Source: Julian Finney

A Monterrey, Messico, si gioca sul veloce. Il torneo è, rispetto a Charleston, di inferiore qualità, ma la presenza di Angelique Kerber, prima giocatrice del mondo, nobilita il tabellone. Stagione difficile per la teutonica, in vetta alla classifica anche per i problemi fisici di Serena Williams. Nessun acuto nel 2017, qualche battuta d'arresto di troppo. Terzo turno ad Indian Wells, quarti a Miami, poca cosa per una come la Kerber. La tedesca apre la sua campagna messicana con Francesca Schiavone. Match proibitivo per la milanese, brava però, in carriera, a superare tre volte Angelique. La Schiavone - fuori al secondo turno di qualificazione a Miami - tenta l'impresa. Il torneo della Kerber si accende ai quarti, sulla sua strada la Makarova, presente grazie a una wild card.

Nella parte alta del tabellone, un'altra tennista sotto la lente d'ingrandimento. Carla Suarez Navarro raggiunge il Messico dopo tre eliminazioni al primo turno. Kuala Lumpur, Indian Wells, Miami, premature uscite di scena, sintomo di una condizione ancora in divenire. La spagnola gioca con la belga Van Uytvanck, interessante il possibile secondo turno con la Bouchard. Eventuale quarto con la Cornet.

Source: Lintao Zhang

Nella parte bassa, la giocatrice di riferimento è la Pavlyuchenkova. La russa, seconda forza del torneo, fuori al secondo turno a Miami per mano della Mattek-Sands, sfida la tedesca Maria. L'obiettivo è raggiungere i quarti per incrociare la racchetta con la Babos, al titolo, nel 2017, a Budapest. Timea, sorpresa dalla Parmentier a Miami, attende una tennista proveniente dalle qualificazioni.

La McHale - n.8 al via - trova una qualificata, come la Babos, all'orizzonte un quarto con la Garcia. La transalpina entra nella contesa con Renata Zarazua, speranza di casa.

Questi i possibili quarti

Kerber vs Makarova

Suarez Navarro vs Cornet

McHale vs Garcia

Babos vs Pavlyuchenkova

Il tabellone completo