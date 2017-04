WTA Charleston, il programma odierno

Rogers - Foto: Volvo Car Open - Twitter

A Charleston, sede del Volvo Car Open, spazio agli incontri di primo turno. Ieri, ultimi battiti di qualificazione, da oggi si inizia a far sul serio, con alcune protagoniste in campo. Il Centrale accoglie la campionessa olimpica, Monica Puig. La portoricana non vive un momento di grande forma. Dopo la semifinale a Doha, un passo indietro. Sulla sua strada, la sedicesima testa di serie, Katerina Siniakova, KO con la Mattek a Miami. Attesa anche per Lara Arruabarrena. Splendido percorso al Miami Open, nobilitato dal successo sulla Keys. La resa al quarto turno, di fronte alla Konta, poi vincitrice del torneo. La Jankovic - fuori al terzo, in Florida, con la Shvedova - attende la Alexandrova, mentre il match tra Royg e Rogers chiude il pacchetto.

Sull'Althea Gibson, derby americano ad introdurre la giornata (Day vs Riske). Il confronto più interessante oppone Tsurenko e Siegemund. L'ucraina ha in bacheca il titolo di Acapulco, la tedesca è in un buco nero da diverse settimane. 1-7 il bilancio in stagione, una vittoria può riportare ai "fasti" della scorsa annata. La Duan gioca con la Rodionova, la Muhammad con l'ungherese Stollar.

Osaka e Larsson incrociano la racchetta sul tre. Un unico precedente, lo scorso anno a New Haven, successo svedese in due set. Bogdan - Ostapenko e Kucova - Soler Espinosa sul medesimo rettangolo.

Il programma si completa con le due partite in agenda sul 4: Ka.Bondarenko - Rodina e Erakovic - Jabeur.

Risultati

SINGLES - QUALIFYING - SECOND ROUND

Sofia Kenin (USA) d Fiona Ferro (FRA) | 7 - 5 | 6 - 2 |

[2] Sílvia Soler-Espinosa (ESP) d Tena Lukas (CRO) | 7 - 6 (3) | 6 - 3 |

[7] Veronica Cepede Royg (PAR) d Amanda Carreras (GBR) | 2 - 6 | 7 - 6 (9) | 6 - 4 |

Anastasia Rodionova (AUS) d [15] Sesil Karatantcheva (BUL) | 7 - 5 | 6 - 2 |

[9] Asia Muhammad (USA) d [5] Ons Jabeur (TUN) | 6 - 4 | 6 - 2 |

Fanny Stollar (HUN) d [6] Grace Min (USA) | 4 - 6 | 6 - 2 | 6 - 4 |

[4] Aleksandra Krunic (SRB) d Jesika Maleckova (CZE) | 3 - 6 | 6 - 3 | 7 - 6 (5) |

[3] Ana Bogdan (ROU) d Alexandra Dulgheru (ROU) | 1 - 6 | 6 - 0 | 6 - 4

Programma

VOLVO CAR STADIUM

12:00 - [16] KATERINA SINIAKOVA (CZE) V MONICA PUIG (PUR)

14:00 - LARA ARRUABARRENA (ESP) V ANDREA PETKOVIC (GER)

16:00 - JELENA JANKOVIC (SRB) V EKATERINA ALEXANDROVA (RUS)

18:00 - VERONICA CEPEDE ROYG (PAR) V SHELBY ROGERS (USA)

ALTHEA GIBSON CLUB COURT

12:00 - KAYLA DAY (USA) V ALISON RISKE (USA)

14:00 - LESIA TSURENKO (UKR) V LAURA SIEGEMUND (GER)

16:00 - YING-YING DUAN (CHN) V ANASTASIA RODIONOVA (AUS)

18:00 - ASIA MUHAMMAD (USA) V FANNY STOLLAR (HUN)

COURT 3

12:00 - NAOMI OSAKA (JPN) V JOHANNA LARSSON (SWE)

13:30 - ANA BOGDAN (ROU) V JELENA OSTAPENKO (LAT)

15:30 - KRISTINA KUCOVA (SVK) V SÍLVIA SOLER-ESPINOSA (ESP)

COURT 4

13:00 - KATERYNA BONDARENKO (UKR) V EVGENIYA RODINA (RUS)

14:30 - MARINA ERAKOVIC (NZL) V ONS JABEUR (TUN)