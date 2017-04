WTA Monterrey, il programma: in campo Garcia, Pavlyuchenkova e Bouchard - Source: Matthew Stockman

Come detto nei giorni scorsi, il circuito WTA si divide tra Charleston e Monterrey. Spostiamo ora l'attenzione sul torneo messicano, che oggi propone alcune delle principali teste di serie. Gli incontri di primo turno si alternano alle ultime fasi di qualificazione, il programma si presenta ricco. Dopo l'incontro tra Jakupovic e Podoroska - fondamentale per accedere al main draw - spazio a Bellis e Broady. La giovane americana punta ad acuire le difficoltà recenti della britannica per dare continuità al buon avvio di stagione. Al BNP Paribas Open, quarti di finale per lei, con la vittoria da circoletto rosso su Agnieszka Radwanska.

Caroline Garcia è la terza forza del torneo e apre la sua campagna con una wild card di casa, la diciannovenne Renata Zarazua. Sorpresa a Miami dalla Peng, la transalpina insegue un immediato riscatto. Discorso simile per la russa Pavlyuchenkova, in campo poco dopo. Bene ad Indian Wells - quarti con la connazionale Kuznetsova - subito fuori al Miami Open, debutta con la tedesca Maria, KO in sede di qualificazione in Florida.

Infine, Eugenie Bouchard. La canadese è in striscia negativa. Dopo il terzo turno a Melbourne, eliminazioni premature ad Acapulco, Indian Wells e Miami. Oggi affronta la Sorribes Tormo, su questa superficie non un particolare problema. Dipende, però, dalla versione della Bouchard.

A seguire i risultati del secondo turno di qualificazione e il programma completo.

Risultati

SINGLES - QUALIFYING - SECOND ROUND

[1] Dalila Jakupovic (SLO) d Sofya Zhuk (RUS) | 6 - 2 | 1 - 6 | 6 - 2 |

[8] Nadia Podoroska (ARG) d Chloe Paquet (FRA) | 6 - 4 | 4 - 6 | 3 - 1 | RET

[4] Jamie Loeb (USA) d Jia-Jing Lu (CHN) | 7 - 5 | 6 - 2 |

[5] Tereza Martincova (CZE) d Conny Perrin (SUI) | 6 - 1 | 3 - 6 | 7 - 6 (5) |

Kristie Ahn (USA) d Paula Kania (POL) | 6 - 3 | 6 - 3 |

[7] Beatriz Haddad Maia (BRA) d Caitlin Whoriskey (USA) | 6 - 3 | 2 - 6 | 6 - 3 |

[6] Lesley Kerkhove (NED) d Michelle Larcher De Brito (POR) | 6 - 2 | 7 - 6 (5) |

[WC] Victoria Rodriguez (MEX) d [2] Tara Moore (GBR) | 3 - 6 | 6 - 2 | 6 - 0 |

Programma

ESTADIO GNP SEGUROS

11:00 - [1] DALILA JAKUPOVIC (SLO) V [8] NADIA PODOROSKA (ARG)

13:00 - CATHERINE BELLIS (USA) V NAOMI BROADY (GBR)

15:00 - RENATA ZARAZUA (MEX) V [3] CAROLINE GARCIA (FRA)

17:00 - TATJANA MARIA (GER) V [2] ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS)

21:00 - SARA SORRIBES TORMO (ESP) V EUGENIE BOUCHARD (CAN)

CANCHA 1

11:00 - [4] JAMIE LOEB (USA) V [5] TEREZA MARTINCOVA (CZE)

13:00 - NAO HIBINO (JPN) V JULIA BOSERUP (USA)

14:30 - DONNA VEKIC (CRO) V PATRICIA MARIA TIG (ROU)

CANCHA 2

11:00 - KRISTIE AHN (USA) V [7] BEATRIZ HADDAD MAIA (BRA)

13:00 - VICTORIA RODRIGUEZ (MEX) V [6] LESLEY KERKHOVE (NED)