WTA Monterrey, bene Garcia e Pavlyuchenkova. Oggi Kerber - Schiavone

WTA Monterrey, bene Garcia e Pavyuchenkova. Oggi Kerber - Schiavone - Foto: Abierto GNP Seguros

Eugenie Bouchard conferma lo stato di crisi e saluta al primo turno anche in Messico. A Monterrey, cede alla spagnola Sorribes Tormo. Il primo set si decide al tie-break - 10 punti a 8 - nel secondo la Sorribes chiude 6 giochi a 3. La Pavlyuchenkova prevale senza alcuna difficoltà sulla Maria - 61 63 - mentre la Garcia conduce corsa di rimonta con la wild card Zarazua. Dopo il 46 iniziale, la transalpina risale e controlla la partita. 62 63 e pass per il turno successivo.

La giovane Bellis - quarti ad Indian Wells - inciampa con la Broady, la Boserup travolge la Hibino. Infine, per quel che riguarda gli incontri di primo turno, vittoria della Vekic - 64 61 - sulla Tig.

Oggi, il debutto di Angelique Kerber. La tedesca chiede all'Abierto GNP Seguros risposte importanti. A Miami, resa ai quarti, al cospetto dell'eterna Venus Williams, qui, per status e cast, è la logica favorita. L'esordio è in chiave italiana, la Kerber sfida infatti la nostra Schiavone. Incontro n.6, 3-2 per l'azzurra al momento. Ultimo incrocio a Hong Kong nel 2015. Tie-break tricolore, poi rimonta tedesca. La Kerber chiude il programma sul Centrale, in precedenza altri interessanti confronti. La Makarova - KO al primo turno sia ad Indian Wells che a Miami - gioca con la Allertova, reduce da alcuni tornei di minor importanza, utili per ritrovare confidenza e vittoria. La Babos - quinta testa di serie - trova la Kerkhove, la Cornet duella con la Khromacheva. Attesa, poi, per la spagnola Suarez, da settimane a caccia della giusta forma. Debutta con la Van Uytvanck, test importante.

Risultati

SINGLES - FIRST ROUND

[2] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) d Tatjana Maria (GER) | 6 - 1 | 6 - 3 |

[3] Caroline Garcia (FRA) d [WC] Renata Zarazua (MEX) | 4 - 6 | 6 - 2 | 6 - 3 |

Julia Boserup (USA) d Nao Hibino (JPN) | 6 - 0 | 6 - 2 |

Donna Vekic (CRO) d Patricia Maria Tig (ROU) | 6 - 4 | 6 - 1 |

Sara Sorribes Tormo (ESP) d Eugenie Bouchard (CAN) | 7 - 6 (8) | 6 - 3 |

Naomi Broady (GBR) d Catherine Bellis (USA) | 7 - 6 (7) | 6 - 4 |

SINGLES - QUALIFYING - FINAL ROUND

[8] Nadia Podoroska (ARG) d [1] Dalila Jakupovic (SLO) | 7 - 5 | 6 - 2 |

[6] Lesley Kerkhove (NED) d [WC] Victoria Rodriguez (MEX) | 6 - 1 | 6 - 3 |

Kristie Ahn (USA) d [7] Beatriz Haddad Maia (BRA) | 6 - 2 | 7 - 5 |

[5] Tereza Martincova (CZE) d [4] Jamie Loeb (USA) | 7 - 6 (2) | 6 - 0 |

Programma completo

ESTADIO GNP SEGUROS

11:00 - DENISA ALLERTOVA (CZE) V [6] EKATERINA MAKAROVA (RUS)

12:30 - [5] TIMEA BABOS (HUN) V LESLEY KERKHOVE (NED)

14:30 - HEATHER WATSON (GBR) V NINA STOJANOVIC (SRB)

17:00 - IRINA KHROMACHEVA (RUS) V [7] ALIZÉ CORNET (FRA)

19:00 - [4] CARLA SUÁREZ NAVARRO (ESP) V ALISON VAN UYTVANCK (BEL)

21:00 - [1] ANGELIQUE KERBER (GER) V FRANCESCA SCHIAVONE (ITA)

CANCHA 1

11:00 - [8] CHRISTINA MCHALE (USA) V TEREZA MARTINCOVA (CZE)

13:00 - MADISON BRENGLE (USA) V NADIA PODOROSKA (ARG)

17:00 - ELITSA KOSTOVA (BUL) V MANDY MINELLA (LUX)

CANCHA 2

11:00 - KRISTIE AHN (USA) V JANA CEPELOVA (SVK)