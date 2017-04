WTA Charleston, risultati e programma - Foto: Volvo Car Open/Twitter

Un problema alla spalla destra priva il torneo di Charleston della presenza di Johanna Konta, recente vincitrice a Miami. Il forfait della britannica comporta una rivisitazione del tabellone e al contempo apre all'ascesa di altre protagoniste. Ne beneficia anche Sara Errani, cambia infatti il cammino dell'azzurra. Il primo turno ora è decisamente più morbido e la Errani, in crescita nelle recenti settimane, può puntare a ben figurare sulla verde terra americana. Quarto match sull'Althea Gibson, di fronte Grace Min. La padrona di casa entra dalla porta secondaria, da lucky loser. Sul medesimo rettangolo, spazio anche a Mirjana Lucic Baroni, una delle giocatrici più in palla in questo scorcio di 2017. La veterana croata prova a cancellare l'incubo Krunic. Due precedenti, entrambi di stampo serbo.

Sul Centrale, Lucie Safarova. Reduce dai quarti a Miami - KO con la Wozniacki, poi finalista - la ceca attende Varvara Lepchenko. Un passato favorevole per la Safarova, avanti 4-0. Lo scorso anno, a Wuhan, 75 63. Braccio di ferro, poi, tra Stosur e Jankovic. Per Jelena, secondo impegno a Charleston, dopo il buon esordio con la Alexandrova. La Stosur, invece, cerca continuità. In Florida, resa al cospetto della Halep.

Da segnalare, nella giornata di ieri, la vittoria al tie-break del terzo della Siegemund sulla Tsurenko - affermazione fondamentale per la tedesca dopo un avvio di stagione in chiaroscuro - e la bella performance della Petkovic con la Arruabarrena. 75 62 per la tedesca. La Puig sfrutta il problema alla schiena della Siniakova e avanza nel torneo. La ceca si ritira, in lacrime, dopo cinque giochi nel terzo set. Alla Riske il derby americano con la Day, la Ostapenko ferma la Bogdan, la Osaka batte la Larsson.

Risultati

SINGLES - FIRST ROUND

Laura Siegemund (GER) d Lesia Tsurenko (UKR) | 6 - 7 (6) | 6 - 2 | 7 - 6 (4) |

Jelena Jankovic (SRB) d Ekaterina Alexandrova (RUS) | 6 - 0 | 6 - 4 |

[L] Ons Jabeur (TUN) d Marina Erakovic (NZL) | 6 - 4 | 6 - 1 |

Andrea Petkovic (GER) d Lara Arruabarrena (ESP) | 7 - 5 | 6 - 2 |

Monica Puig (PUR) d [16] Katerina Siniakova (CZE) | 4 - 6 | 6 - 2 | 4 - 1 | RET

Alison Riske (USA) d [WC] Kayla Day (USA) | 7 - 5 | 4 - 6 | 6 - 0 |

Jelena Ostapenko (LAT) d [Q] Ana Bogdan (ROU) | 6 - 4 | 6 - 2 |

Kateryna Bondarenko (UKR) d Evgeniya Rodina (RUS) | 6 - 4 | 7 - 5 |

Naomi Osaka (JPN) d Johanna Larsson (SWE) | 6 - 7 (4) | 6 - 4 | 6 - 2 |

Programma completo

VOLVO CAR STADIUM

10:00 - MARIA SAKKARI (GRE) V [14] LAUREN DAVIS (USA)

12:00 - VERONICA CEPEDE ROYG (PAR) V SHELBY ROGERS (USA)

14:00 - SOFIA KENIN (USA) V BETHANIE MATTEK-SANDS (USA)

16:00 - [15] LUCIE SAFAROVA (CZE) V VARVARA LEPCHENKO (USA)

19:00 - [6] SAMANTHA STOSUR (AUS) V JELENA JANKOVIC (SRB)

ALTHEA GIBSON CLUB COURT

10:00 - JENNIFER BRADY (USA) V MONA BARTHEL (GER)

12:00 - YING-YING DUAN (CHN) V ANASTASIA RODIONOVA (AUS)

14:00 - [11] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO) V ALEKSANDRA KRUNIC (SRB)

16:00 - GRACE MIN (USA) V SARA ERRANI (ITA)

18:00 - LOUISA CHIRICO (USA) V ANNIKA BECK (GER)

COURT 3

10:00 - MAGDA LINETTE (POL) V [12] YULIA PUTINTSEVA (KAZ)

12:00 - ASIA MUHAMMAD (USA) V FANNY STOLLAR (HUN)

14:00 - CAGLA BUYUKAKCAY (TUR) V [10] IRINA-CAMELIA BEGU (ROU)

16:00 - MISAKI DOI (JPN) V [13] SHUAI ZHANG (CHN)

COURT 4

10:00 - DARIA KASATKINA (RUS) V DANKA KOVINIC (MNE)

12:00 - KRISTINA KUCOVA (SVK) V SÍLVIA SOLER-ESPINOSA (ESP)