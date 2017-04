WTA Monterrey - Kerber batte Schiavone, bene la Suarez. Oggi Garcia e Pavlyuchenkova

WTA Monterrey - Kerber batte Schiavone, oggi Garcia e Pavlyuchenkova

Francesca Schiavone si ferma al primo turno. In Messico, la milanese paga un sorteggio poco fortunato e cede il passo alla prima giocatrice del mondo, Angelique Kerber. L'incontro, in realtà, non è a senso unico, la Schiavone gioca con coraggio e la Kerber conferma il momento non eccezionale. La tennista milanese si aggiudica il parziale d'apertura, ma crolla poi nel secondo. Il terzo si risolve 6 giochi a 4 per la teutonica.

Fuori l'ottava testa di serie, l'americana McHale. La qualificata ceca Martincova si impone 63 75. La Makarova, al via grazie a una wild card, supera la Allertova - 64 63 - mentre la Babos, una delle possibili protagoniste del torneo, piega agilmente la Kerkhove. 61 63 il finale. La Minella si impone sulla Kostova - 76 63 - la Watson replica al terzo alla Stojanovic. Infine, da sottolineare l'importante affermazione della Suarez sulla Van Uytvanck e la vittoria della Cornet sulla Khromacheva.

Solo quattro le partite in programma quest'oggi. Il confronto tra Martincova e Boserup apre la giornata, a seguire Babos - Broady. Incrocio n.4, l'ultimo a Wimbledon, nel 2014, con sigillo britannico. La Garcia sfida la qualificata Podoroska, brava a regolare la Brengle al primo turno, la Pavlyuchenkova, in chiusura, scende in campo con Kristie Ahn.

Risultati

[1] Angelique Kerber (GER) d [WC] Francesca Schiavone (ITA) | 4 - 6 | 6 - 0 | 6 - 4 |

Mandy Minella (LUX) d Elitsa Kostova (BUL) | 7 - 6 (3) | 6 - 3 |

[6] [WC] Ekaterina Makarova (RUS) d Denisa Allertova (CZE) | 6 - 4 | 6 - 3 |

Heather Watson (GBR) d Nina Stojanovic (SRB) | 6 - 2 | 6 - 7 (7) | 6 - 4 |

[Q] Kristie Ahn (USA) d Jana Cepelova (SVK) | 6 - 4 | 6 - 2 |

[5] Timea Babos (HUN) d [Q] Lesley Kerkhove (NED) | 6 - 1 | 6 - 3 |

[Q] Nadia Podoroska (ARG) d Madison Brengle (USA) | 7 - 5 | 0 - 6 | 6 - 3 |

[Q] Tereza Martincova (CZE) d [8] Christina Mchale (USA) | 3 - 6 | 7 - 5 | 6 - 4 |

[7] Alizé Cornet (FRA) d Irina Khromacheva (RUS) | 6 - 1 | 6 - 4 |

[4] Carla Suárez Navarro (ESP) d Alison Van Uytvanck (BEL) | 6 - 2 | 6 - 4 |

Programma

ESTADIO GNP SEGUROS

15:00 - TEREZA MARTINCOVA (CZE) V JULIA BOSERUP (USA)

17:00 - [5] TIMEA BABOS (HUN) V NAOMI BROADY (GBR)

19:00 - NADIA PODOROSKA (ARG) V [3] CAROLINE GARCIA (FRA)

21:00 - KRISTIE AHN (USA) V [2] ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS)