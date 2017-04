WTA Charleston - Errani vince e sfida Rodionova, oggi Keys, Wozniacki e Venus Williams - Source: Matthew Stockman

Si completa, a Charleston, il quadro del primo turno. Sara Errani conferma la recente crescita e piega senza patemi Grace Min. L'azzurra sfrutta il forfait della Konta, con conseguente rivisitazione del tabellone, e approda al secondo turno. La Begu rifila un doppio 60 alla Buyukakcay, mentre la Linette supera la Putintseva 64 al terzo. Soffre, non poco, Lucie Safarova. La Lepchenko trascina la ceca al parziale decisivo, prima di capitolare 6 giochi a 3. Medesimo discorso per la Lucic. Concede un set alla Krunic, prima di imporsi per la prima volta in carriera sulla serba.

In archivio anche un incontro di secondo turno. La Stosur domina la Jankovic 61 63.

Il programma odierno - Cinque partite sul Centrale. Puig e Kasatkina inaugurano la giornata, a seguire il match tra Riske e Gavrilova. Venus Williams affronta per la seconda volta in carriera la Siegemund. Lo scorso anno, a Flushing Meadows, severa lezione di Venus alla teutonica. La maggiore delle sorelle Williams, per superficie e momento, parte ovviamente favorita anche oggi. Madison Keys è la prima testa di serie del torneo, ma la condizione - fisica e mentale - non è eccezionale, come dimostra la contro-prestazione a Miami. Entra nel torneo con la Rogers. Caroline Wozniacki - tre finali in stagione, zero successi - attende invece la Beck.

Sull'Althea Gibson, quattro match. L'incrocio più interessante oppone Safarova e Mattek, remake del confronto dello scorso anno sull'erba di Wimbledon. La ceca conduce 3-1 la rivalità, ma la Mattek è reduce da un ottimo torneo in Florida.

Sul 4, Sara Errani. Sprazzi di tennis, ora una conferma sul piatto importante. La Rodionova è chiaramente alla portata della Errani, raggiungere il terzo turno può essere fondamentale per il proseguo della stagione, lì un possibile duello di qualità con la Wozniacki.

Risultati

SINGLES - SECOND ROUND

[6] Samantha Stosur (AUS) d Jelena Jankovic (SRB) | 6 - 1 | 6 - 3 |

SINGLES - FIRST ROUND

[10] Irina-Camelia Begu (ROU) d Cagla Buyukakcay (TUR) | 6 - 0 | 6 - 0 |

Kristina Kucova (SVK) d [Q] Sílvia Soler-Espinosa (ESP) | 5 - 7 | 7 - 5 | 7 - 6 (2) |

Magda Linette (POL) d [12] Yulia Putintseva (KAZ) | 4 - 6 | 6 - 2 | 6 - 4 |

[WC] Bethanie Mattek-Sands (USA) d [Q] Sofia Kenin (USA) | 6 - 4 | 6 - 4 |

[15] Lucie Safarova (CZE) d Varvara Lepchenko (USA) | 7 - 5 | 6 - 7 (6) | 6 - 3 |

Annika Beck (GER) d Louisa Chirico (USA) | 6 - 0 | 3 - 0 | RET

[Q] Anastasia Rodionova (AUS) d Ying-Ying Duan (CHN) | 7 - 6 (3) | 6 - 1 |

Sara Errani (ITA) d [L] Grace Min (USA) | 6 - 1 | 6 - 1 |

Maria Sakkari (GRE) d [14] Lauren Davis (USA) | 7 - 5 | 6 - 4 |

Daria Kasatkina (RUS) d Danka Kovinic (MNE) | 6 - 1 | 6 - 2 |

[Q] Fanny Stollar (HUN) d [Q] Asia Muhammad (USA) | 6 - 3 | 7 - 5 |

Mona Barthel (GER) d Jennifer Brady (USA) | 7 - 5 | 6 - 4 |

[11] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) d [Q] Aleksandra Krunic (SRB) | 6 - 1 | 4 - 6 | 6 - 3 |

Shelby Rogers (USA) d [Q] Veronica Cepede Royg (PAR) | 6 - 7 (1) | 6 - 3 | 7 - 6 (6) |

[13] Shuai Zhang (CHN) d Misaki Doi (JPN) | 6 - 2 | 6 - 1 |

Il programma

VOLVO CAR STADIUM

10:00 - MONICA PUIG (PUR) V DARIA KASATKINA (RUS)

12:00 - ALISON RISKE (USA) V DARIA GAVRILOVA (AUS)

14:00 - LAURA SIEGEMUND (GER) V [3] VENUS WILLIAMS (USA)

16:00 - [1] MADISON KEYS (USA) V SHELBY ROGERS (USA)

19:00 - ANNIKA BECK (GER) V [5] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)

ALTHEA GIBSON CLUB COURT

TIME ROUND MATCH SCORES

10:00 - [8] ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT) V ANDREA PETKOVIC (GER)

12:00 - KATERYNA BONDARENKO (UKR) V [7] KIKI BERTENS (NED)

14:00 - KRISTINA KUCOVA (SVK) V [10] IRINA-CAMELIA BEGU (ROU)

16:00 - [15] LUCIE SAFAROVA (CZE) V BETHANIE MATTEK-SANDS (USA)

COURT 3

TIME ROUND MATCH SCORES

10:00 - [4] ELENA VESNINA (RUS) V FANNY STOLLAR (HUN)

12:00 - [11] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO) V MONA BARTHEL (GER)

14:00 - NAOMI OSAKA (JPN) V [13] SHUAI ZHANG (CHN)

COURT 4

11:00 - ONS JABEUR (TUN) V MAGDA LINETTE (POL)

13:00 - JELENA OSTAPENKO (LAT) V MARIA SAKKARI (GRE)

15:00 - SARA ERRANI (ITA) V ANASTASIA RODIONOVA (AUS)