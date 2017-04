WTA Monterrey - Tutto facile per la Garcia, avanza la Pavlyuchenkova. Oggi di nuovo in campo Kerber e Suarez

Source: Rob Foldy

In Messico, nessuna sorpresa. Caroline Garcia travolge la qualificata Nadia Podoroska e approda al turno successivo. La transalpina si impone con un punteggio piuttosto netto. Il parziale d'apertura si chiude 6 giochi a 0, nel secondo la timida reazione della Podoroska. 63 il finale. Qualche difficoltà in più per la terza testa di serie. Anastasia Pavlyuchenkova piega, non senza patemi, Kristie Ahn. 76 64 per la russa.

Dopo il successo d'esordio con Francesca Schiavone - affermazione di rimonta, da un set sotto - torna in campo la n.1 del ranking WTA, Angelique Kerber. La tedesca chiude il programma del campo centrale e affronta, per la prima volta in carriera, Mandy Minella. Partita interessante, quella con la lussemburghese, per osservare soprattutto la crescita della Kerber.

Ad aprire la giornata, Carla Suarez Navarro. Sotto la lente d'ingrandimento la condizione della spagnola. Tribolato avvio di stagione, problemi fisici e qualche interrogativo, il successo con la Van Uytvanck può essere prezioso trampolino. Oggi, la Suarez gioca con la connazionale Sorribes Tormo. Secondo duello in carriera, lo scorso anno, a Linz, 64 61 Suarez.

La Makarova, presente grazie a una wild card, trova la Watson, Alizé Cornet, infine, incrocia la racchetta con Donna Vekic.

Risultati

SINGLES - SECOND ROUND

Julia Boserup (USA) d [Q] Tereza Martincova (CZE) | 6 - 3 | 4 - 6 | 6 - 4 |

[3] Caroline Garcia (FRA) d [Q] Nadia Podoroska (ARG) | 6 - 0 | 6 - 3 |

[5] Timea Babos (HUN) d Naomi Broady (GBR) | 6 - 3 | 6 - 2 |

[2] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) d [Q] Kristie Ahn (USA) | 7 - 6 (5) | 6 - 4 |

Programma

ESTADIO GNP SEGUROS

15:00 - [4] CARLA SUÁREZ NAVARRO (ESP) V SARA SORRIBES TORMO (ESP)

17:00 - HEATHER WATSON (GBR) V [6] EKATERINA MAKAROVA (RUS)

19:00 - DONNA VEKIC (CRO) V [7] ALIZÉ CORNET (FRA)

21:00 - [1] ANGELIQUE KERBER (GER) V MANDY MINELLA (LUX)