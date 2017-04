WTA Charleston - Fuori Venus, Vesnina e Keys. Il programma odierno - Source: Rob Foldy

Dopo il forfait, per problemi alla spalla, di Johanna Konta, altra scossa tellurica a Charleston. Sulla verde terra americana, fuori in sequenza diverse protagoniste. La prima forza del torneo, Madison Keys, cede il passo alla connazionale Rogers. Buon avvio per la Keys - 64 - che conferma però le attuali difficoltà e cede nettamente secondo e terzo set. Altro passo indietro, invece, per Elena Vesnina. Dopo il prematuro KO a Miami - un calo naturale in seguito al titolo al BNP Paribas Open - la russa inciampa anche a Charleston e si arrende all'ungherese Stollar, decisivo un doppio tie-break. La partita più elettrica oppone Siegemund e Venus Williams. Venere rinvia la caduta nel secondo, salva match point e si arrampica al terzo, ma il tramonto è tedesco.

La Osaka batte la Zhang - 64 64 - si confermano Lucic e Safarova. La croata doma la Barthel in due - 63 62 - la ceca dispone dell'insidiosa Mattek con periodico 63. Da sottolineare l'affermazione della Kasatkina sulla Puig e l'ottima performance della Gavrilova. L'australiana strapazza la Riske, 63 61 il finale.

Il programma odierno - Stosur - Begu è il match d'apertura sul campo centrale, possibile doppio impegno per la Wozniacki. La danese deve superare la Beck, per poi eventualmente replicare con la Rodionova, fatale ieri alla nostra Errani (sconfitta pesante per la tennista italiana, dopo un buon primo turno con la Min). Due incontri di cartello sul medesimo rettangolo, la Gavrilova attende la Kasatkina, la Siegemund - reduce da due vittorie di qualità con Tsurenko e Venus - lancia il guanto di sfida alla Safarova. Sull'Althea Gibson, invece, da circoletto rosso la partita tra Lucic e Bertens.

Risultati

SINGLES - SECOND ROUND

Shelby Rogers (USA) d [1] Madison Keys (USA) | 4 - 6 | 6 - 1 | 6 - 1 |

Naomi Osaka (JPN) d [13] Shuai Zhang (CHN) | 6 - 4 | 6 - 4 |

[7] Kiki Bertens (NED) d Kateryna Bondarenko (UKR) | 6 - 2 | 7 - 5 |

[11] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) d Mona Barthel (GER) | 6 - 3 | 6 - 2 |

Daria Gavrilova (AUS) d Alison Riske (USA) | 6 - 3 | 6 - 1 |

Daria Kasatkina (RUS) d Monica Puig (PUR) | 6 - 0 | 6 - 7 (7) | 6 - 2 |

Laura Siegemund (GER) d [3] Venus Williams (USA) | 6 - 4 | 6 - 7 (3) | 7 - 5 |

[15] Lucie Safarova (CZE) d [WC] Bethanie Mattek-Sands (USA) | 6 - 3 | 6 - 3 |

[L] Ons Jabeur (TUN) d Magda Linette (POL) | 6 - 4 | 6 - 4 |

[8] Anastasija Sevastova (LAT) d Andrea Petkovic (GER) | 6 - 3 | 6 - 4 |

[Q] Anastasia Rodionova (AUS) d Sara Errani (ITA) | 6 - 2 | 6 - 2 |

Jelena Ostapenko (LAT) d Maria Sakkari (GRE) | 6 - 2 | 4 - 6 | 6 - 2 |

[Q] Fanny Stollar (HUN) d [4] Elena Vesnina (RUS) | 7 - 6 (7) | 7 - 6 (3) |

[10] Irina-Camelia Begu (ROU) d Kristina Kucova (SVK) | 4 - 6 | 6 - 2 | 7 - 6 (6) |

Il programma

VOLVO CAR STADIUM

11:00 - [6] SAMANTHA STOSUR (AUS) V [10] IRINA-CAMELIA BEGU (ROU)

12:30 - ANNIKA BECK (GER) V [5] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)

14:30 - DARIA KASATKINA (RUS) V DARIA GAVRILOVA (AUS)

16:30 - [15] LUCIE SAFAROVA (CZE) V LAURA SIEGEMUND (GER)

18:30 - ANASTASIA RODIONOVA (AUS) V ()

19:00 - SHELBY ROGERS (USA) V NAOMI OSAKA (JPN)

ALTHEA GIBSON CLUB COURT

11:00 - [8] ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT) V ONS JABEUR (TUN)

13:00 - FANNY STOLLAR (HUN) V JELENA OSTAPENKO (LAT)

15:00 - [11] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO) V [7] KIKI BERTENS (NED)