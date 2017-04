WTA Monterrey - Avanzano Suarez e Kerber, oggi i quarti - Foto: Abierto GNP Seguros

Angelique Kerber conquista il secondo successo in Messico. A Monterrey, la prima giocatrice del tabellone supera senza difficoltà la lussemburghese Minella ed approda così ai quarti. Dopo la vittoria in tre sulla Schiavone, di rimonta, la Kerber concede il bis e si conferma la favorita. Ad accompagnare la teutonica al turno successivo, Carla Suarez Navarro. In crescita, la spagnola travolge la connazionale Sorribes e, dopo il 62 iniziale, chiude rapidamente nel secondo, 6 giochi a zero. Alizé Cornet controlla Donna Vekic - 63 64 - la Watson regola, sempre in due set, la Makarova. 64 61.

Oggi, come detto, in programma i quarti. L'incontro tra Boserup e Garcia apre la giornata. A seguire, spazio a Babos e Pavlyuchenkova. Il match tra le due è il più atteso di giornata. L'ungherese - titolo a Budapest nel 2017 - arriva dalla bella affermazione sulla Broady, la russa deve cancellare la prematura caduta di Miami (KO con la Mattek).

La Suarez - due successi importanti qui per attutire un periodo difficile - sfida per la nona volta la Cornet. Bilancio in assoluto equilibrio, 4-4 all'alba dell'incrocio odierno. Lo scorso anno, a Cincinnati, 62 10, poi il ritiro transalpino. Chiudono il pacchetto Kerber e Watson. La tedesca vanta due sigilli con la britannica tra il 2014 e il 2015 e parte ovviamente in vantaggio anche a Monterrey.

I risultati

SINGLES - SECOND ROUND

[4] Carla Suárez Navarro (ESP) d Sara Sorribes Tormo (ESP) | 6 - 2 | 6 - 0 |

[7] Alizé Cornet (FRA) d Donna Vekic (CRO) | 6 - 3 | 6 - 4 |

Heather Watson (GBR) d [6] [WC] Ekaterina Makarova (RUS) | 6 - 4 | 6 - 1 |

[1] Angelique Kerber (GER) d Mandy Minella (LUX) | 6 - 1 | 6 - 3 |

Il programma

15:00 - JULIA BOSERUP (USA) V [3] CAROLINE GARCIA (FRA)

17:00 - [5] TIMEA BABOS (HUN) V [2] ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS)

19:00 - [4] CARLA SUÁREZ NAVARRO (ESP) V [7] ALIZÉ CORNET (FRA)

21:00 - [1] ANGELIQUE KERBER (GER) V HEATHER WATSON (GBR)