WTA Charleston - La Wozniacki batte due colpi, fuori Safarova e Stosur. Oggi i quarti

Source: Cliff Hawkins

La copertina, sulla terra verde di Charleston, è per Caroline Wozniacki. La danese scende in campo due volte nel giro di poche ore e si guadagna l'accesso ai quarti. Prima batte la Beck, poi replica con la Rodionova, fatale alla nostra Errani. Laura Siegemund continua il suo percorso d'oro e, dopo Venus Williams, stoppa anche Lucie Safarova. Vittoria ampia, 62 63 per la tedesca. La Begu - decima testa di serie - doma la Stosur, mentre la lotta tra Kasatkina e Gavrilova si prolunga per due set, al terzo è dominio russo. La Lucic gioca bene con la Bertens, specie al tramonto dei due parziali. Si aggiudica il prolungamento del primo e chiude 64 il secondo. La Ostapenko usufruisce del ritiro, nel corso del secondo, della Stollar (61 10 per la lettone al momento del ritiro), la Rogers doma la Osaka.

Oggi, quarti di finale sul campo centrale. Begu e Kasatkina si affrontano per la terza volta in stagione. Doppio assolo della Kasatkina a Brisbane e Doha, il bilancio complessivo dice 3-1. Al termine del confronto, tocca a Sevastova e Siegemund. Impressionante inversione di tendenza per la teutonica, dopo un avvio in difetto in questo 2017. Tsurenko, Venus, Safarova, un filotto di qualità che rende la partita odierna priva di pronostico. Equilibrio al via. La Rogers - al secondo turno successo pesante con la Keys - trova la Lucic, in straordinaria forma in questi mesi. 64 64 per la croata ad Acapulco qualche settimana fa.

Infine, Caroline Wozniacki. Qualche ora di riposo, poi l'ostacolo Ostapenko. La tenace lettone può acuire le difficoltà fisiche di Caroline, come detto costretta a un tour de force e reduce anche dalla finale di Miami (KO con la Konta). Un solo precedente, favorevole alla Ostapenko. Lo scorso anno, a New Haven, 75 62.

Risultati

SINGLES - THIRD ROUND

Jelena Ostapenko (LAT) d [Q] Fanny Stollar (HUN) | 6 - 1 | 1 - 0 | RET

[5] Caroline Wozniacki (DEN) d [Q] Anastasia Rodionova (AUS) | 6 - 3 | 6 - 3 |

[8] Anastasija Sevastova (LAT) d [L] Ons Jabeur (TUN) | 7 - 5 | 7 - 6 (6) |

Laura Siegemund (GER) d [15] Lucie Safarova (CZE) | 6 - 2 | 6 - 3 |

[10] Irina-Camelia Begu (ROU) d [6] Samantha Stosur (AUS) | 7 - 5 | 6 - 3 |

Daria Kasatkina (RUS) d Daria Gavrilova (AUS) | 6 - 3 | 4 - 6 | 6 - 0 |

[11] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) d [7] Kiki Bertens (NED) | 7 - 6 (5) | 6 - 4 |

Shelby Rogers (USA) d Naomi Osaka (JPN) | 6 - 4 | 6 - 2 |

SINGLES - SECOND ROUND

[5] Caroline Wozniacki (DEN) d Annika Beck (GER) | 7 - 5 | 6 - 1 |

Programmi

13:00 - [10] IRINA-CAMELIA BEGU (ROU) V DARIA KASATKINA (RUS)

15:00 - [8] ANASTASIJA SEVASTOVA (LAT) V LAURA SIEGEMUND (GER)

17:00 - SHELBY ROGERS (USA) V [11] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO)

19:00 - JELENA OSTAPENKO (LAT) V [5] CAROLINE WOZNIACKI (DEN)