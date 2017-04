WTA Monterrey - Splende la Suarez, avanza la Kerber. Oggi semifinali

Source: Lintao Zhang

A Monterrey, il torneo femminile non riserva alcuna sorpresa. In semifinale, approdano le prime quattro teste di serie. Angelique Kerber, la prima giocatrice del mondo, piega in due set Heather Watson - periodico 64 - Caroline Garcia doma l'americana Boserup. L'incontro più atteso si risolve in favore di Anastasia Pavlyuchenkova. La russa doma l'ungherese Babos 75 al terzo. Può finalmente sorridere Carla Suarez Navarro. Dopo mesi difficili, ritrova il suo tennis, fatto di variazioni e idee. Stordisce così la Cornet e con doppio 61 mette in cascina fiducia e vittoria.

Oggi, sono in programma le due semifinali. Garcia e Pavlyuchenkova aprono la giornata sul centrale. Terzo confronto tra le due, i precedenti sorridono alla Pavlyuchenkova. Primo confronto a Mosca nel 2013, l'anno dopo, resa dei conti a Indian Wells, in entrambe le occasioni ultima parola per la russa.

Più lunga la rivalità tra Kerber e Suarez. Le partite in archivio sono ben otto, con cinque successi per la tedesca e tre per la spagnola. Quattro sfide nel 2016, 3-1 Kerber nel complesso. L'ultimo match a Cincinnati, 63 60 per Angelique, dopo un primo set di marca spagnola. Sull'erba di Birmingham, invece, lo squillo più recente della Suarez. Incontro interessante, il ritorno a buon livello della ragazza di Las Palmas acuisce l'attesa.

Risultati

SINGLES - QUARTERFINALS

[4] Carla Suárez Navarro (ESP) d [7] Alizé Cornet (FRA) | 6 - 1 | 6 - 1 |

[3] Caroline Garcia (FRA) d Julia Boserup (USA) | 6 - 3 | 6 - 2 |

[1] Angelique Kerber (GER) d Heather Watson (GBR) | 6 - 4 | 6 - 4 |

[2] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) d [5] Timea Babos (HUN) | 6 - 2 | 3 - 6 | 7 - 5 |

Programma

13:00 - [3] CAROLINE GARCIA (FRA) V [2] ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS)

15:00 - [1] ANGELIQUE KERBER (GER) V [4] CARLA SUÁREZ NAVARRO (ESP)