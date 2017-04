WTA Charleston - Fuori anche la Wozniacki, la Siegemund non si ferma. Il programma delle semifinali

Source: Scott Barbour

Il Volvo Car Open, in corso di svolgimento a Charleston, perde l'ultimo nome di spicco. Caroline Wozniacki si ferma ai quarti, cede il passo a una tenace Ostapenko. A spostare l'inerzia della partita, la maggiore energia della lettone. La Wozniacki paga, senza alcun dubbio, la fatica delle precedenti giornate, è lenta e fallosa, non ha la giusta reazione per assorbire l'impeto della Ostapenko. 62 64 il finale.

Continua il percorso nobile di Laura Siegemund. Dopo i successi con Tsurenko, Venus Williams e Safarova, la tedesca batte anche la Sevastova, ottava testa di serie, e vola in semifinale. 62 64 per la Siegemund. Mirjana Lucic Baroni è invece una certezza, da diversi mesi a questa parte. La navigata croata "risorge" dopo un avvio incerto e travolge poi la Rogers. Da rimarcare infine l'affermazione della Kasatkina - 64 61 - sulla Begu.

In semifinale, la russa attende la Siegemund. Un confronto in archivio, assolo della Kasatkina a San Pietroburgo. A seguire, l'incrocio tra Lucic e Ostapenko. Anche qui un solo precedente, favorevole alla croata. Ad Auckland, un anno fa, 62 76 per la Lucic. Il primo incontro è in programma alle 19 ora italiana.

Risultati

SINGLES - QUARTERFINALS

Jelena Ostapenko (LAT) d [5] Caroline Wozniacki (DEN) | 6 - 2 | 6 - 4 |

Laura Siegemund (GER) d [8] Anastasija Sevastova (LAT) | 6 - 2 | 6 - 4 |

[11] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) d Shelby Rogers (USA) | 6 - 7 (7) | 6 - 1 | 6 - 1 |

Daria Kasatkina (RUS) d [10] Irina-Camelia Begu (ROU) | 6 - 4 | 6 - 1 |

Programma

13:00 - LAURA SIEGEMUND (GER) V DARIA KASATKINA (RUS)

15:00 - [11] MIRJANA LUCIC-BARONI (CRO) V JELENA OSTAPENKO (LAT)