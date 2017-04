WTA Monterrey - La finale è Kerber - Pavlyuchenkova - Source: Matthew Stockman

Un set di grande tennis, poi l'ascesa di Angelique Kerber e il rapido declino di Carla Suarez Navarro. A Monterrey, l'attesa semifinale si risolve in favore della prima giocatrice del mondo. La Kerber interpreta alla perfezione l'avvio, si costruisce un ottimo cuscinetto di vantaggio e sale 41. Qui, la Suarez inizia a macinare il suo gioco, palline di difficile lettura, tagli e soluzioni estreme, la Kerber arretra, colpita. Giochi in serie, il break - pesante - nell'ottavo gioco per impattare la partita, poi il sorpasso in battuta. Il parziale diventa incerto, la Kerber si salva e riparte. Nuovo break tedesco e 65, nulla da fare. Al tie-break, poi, è il pugno di Angelique che scuote il centrale, 8 punti a 6. L'incontro sostanzialmente tramonta all'avvio del secondo, quando la Kerber punta i piedi sulla linea di fondo e martella. La Suarez, non ancora al top, naufraga. Rapido 40, preludio al 61 finale.

Quest'oggi - alle 22.30, ora italiana - la Kerber si gioca il primo titolo dell'anno con Anastasia Pavlyuchenkova. La russa, seconda testa di serie, batte in due parziali Caroline Garcia e si concede quindi la possibilità di alzare un trofeo comunque importante. Kerber e Pavlyuchenkova giocano una contro l'altra per la nona volta. Il bilancio sorride alla Kerber - 5-3 - ma occorre analizzare attentamente i numeri. Sul veloce, al momento, 3-2 Pavlyuchenkova, esiste inoltre un confronto proprio qui in Messico. Finale del 2013, affermazione in tre set per la tennista russa.

Dopo un complesso avvio di stagione, difficile la Kerber si lasci sfuggire l'occasione. Un successo può invertire la rotta, rilanciare le ambizioni della teutonica prima della parentesi in rosso. Di contro, la Pavlyuchenkova può finalmente colorare il suo cammino costante ad alto livello con un punto esclamativo. Parola al campo.

I risultati

[1] Angelique Kerber (GER) d [4] Carla Suárez Navarro (ESP) | 7 - 6 (6) | 6 - 1 |

[2] Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) d [3] Caroline Garcia (FRA) | 6 - 2 | 6 - 4 |

Il programma

15:30 - [1] ANGELIQUE KERBER (GER) V [2] ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA (RUS)