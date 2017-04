Google Plus

WTA Charleston - Ostapenko e Kasatkina si giocano il titolo

Cade, a Charleston, anche l'ultima testa di serie. Mirjana Lucic Baroni cede il passo a Jelena Ostapenko. La veterana croata - una del migliori per tennis e risultati in questa stagione - è a malpartito di fronte all'esuberanza lettone. La Ostapenko chiude ai vantaggi il primo set, e si presenta al servizio sul 54 nel secondo. Qui la Lucic alza il livello di gioco, infila una serie di punti pesanti e rinvia l'epilogo. La partita si trascina al terzo, ma la tenuta mentale della Ostapenko è straordinaria. 6 giochi a 4 e terza finale in carriera, la prima su questa superficie.

A sfidare la Ostapenko, Daria Kasatkina. La marcia trionfale di Laura Siegemund si ferma in semifinale. Dopo i successi di qualità dei turni precedenti - Tsurenko, Venus Williams, Safarova, Sevastova - la Siegemund esce dai blocchi a tutta velocità e mette in scacco la Kasatkina, proponendo costanti novità alla tennista russa. Dopo il 36 d'apertura, la Kasatkina cambia registro, allunga il suo raggio d'azione, picchia forte e muove la rivale. La partita si ribalta, la Siegemund fatica a sbloccare il tabellino, preda delle bordate della rivale. 62 61 e rapida chiusura.

Ostapenko e Kasatkina si sfidano oggi - alle 19 ora italiana - per la seconda volta. Sull'erba di Eastbourne l'unico precedente, favorevole alla Ostapenko. 46 62 63 per la lettone.

I risultati

SINGLES - SEMIFINALS

Jelena Ostapenko (LAT) d [11] Mirjana Lucic-Baroni (CRO) | 6 - 3 | 5 - 7 | 6 - 4 |

Daria Kasatkina (RUS) d Laura Siegemund (GER) | 3 - 6 | 6 - 2 | 6 - 1 |

Il programma

13:00 - JELENA OSTAPENKO (LAT)VDARIA KASATKINA (RUS)