WTA - A Biel in campo Paolini e Vinci - Source: Al Bello

Il Ladies Open Biel Bienne si tinge d'azzurro. Nel lunedì della racchetta, infatti, in campo due tenniste italiane, in attesa di Camila Giorgi. La giovane Jasmine Paolini - brava a superare un doppio turno di qualificazione non facile, affermazioni al terzo con Naydenova e Smitkova - attende la Vondrousova. La Paolini parte in difetto, ma la partita può sancire l'accesso nel main draw, importante quindi crederci fino all'ultimo quindici. L'incontro è in programma in mattinata sul campo n.1.

Il veloce svizzero accoglie anche Roberta Vinci, quarta testa di serie del torneo e oggi in campo per il primo turno. La tarantina rientra, dopo una breve pausa, nel circuito, in cerca di alcune risposte dopo la prematura eliminazione a Miami con la Townsend. Il sorteggio accoppia la Vinci a Kristyna Pliskova. Terzo match sul Centrale, il secondo tra le due in stagione. A Dubai, buon avvio Vinci, poi ritorno ceco.

Non solo Vinci, in una giornata che fonde qualificazioni e primo turno, spazio anche alla Niculescu, sul rettangolo con la belga Mertens. Il torneo di Biel si presenta, al via, piuttosto interessante. La prima testa di serie è la Strycova, mentre nella parte bassa troviamo la spagnola Suarez, reduce da un buon percorso a Monterrey e in evidente crescita. Attenzione poi a giocatrici come Babos e Siegemund.

Tra qualche ora le prime risposte.

Il programma

CENTER COURT

11:00 - ANTONIA LOTTNER (GER) V VALERIYA SOLOVYEVA (RUS)

13:00 - [1] ALIAKSANDRA SASNOVICH (BLR) V LINA GJORCHESKA (MKD)

14:00 - [4] ROBERTA VINCI (ITA) V KRISTYNA PLISKOVA (CZE)

16:00 - [8] MONICA NICULESCU (ROU) V ELISE MERTENS (BEL)

18:30 - REBEKA MASAROVA (SUI) V ANNIKA BECK (GER)



COURT 1

11:00 - MARKETA VONDROUSOVA (CZE) V JASMINE PAOLINI (ITA)

13:00 - MARIE BOUZKOVA (CZE) V AMANDINE HESSE (FRA)

14:00 - JANA CEPELOVA (SVK) V MONA BARTHEL (GER)